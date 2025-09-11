下班帶傘！12縣市大雨特報 恐一路下到晚上

快訊

中央社／ 台北11日電
氣象署今天下午發布大雨特報，對流發展旺盛，新竹至南投及台東山區、嘉義以南地區等12縣市防局部大雨，預估持續至晚間。圖／AI生成
氣象署今天下午發布大雨特報，對流發展旺盛，新竹至南投及台東山區、嘉義以南地區等12縣市防局部大雨，預估持續至晚間。圖／AI生成

氣象署今天下午發布大雨特報，對流發展旺盛，新竹至南投及台東山區、嘉義以南地區等12縣市防局部大雨，預估持續至晚間。

中央氣象署今天下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義以南地區及新竹至南投山區、花蓮山區、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨地區為新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣（恆春半島）、花蓮縣山區、台東縣山區。

