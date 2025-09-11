不是單純變胖？醫師揭男性「鮪魚肚」背後元凶 恐隱藏1警訊

男性腰圍大於等於90公分，就代表腰圍過粗，有些凸出來的「鮪魚肚」除了反映內臟脂肪的堆積，更隱藏男性荷爾蒙失調的警訊。台北美兆診所副院長林美秀提醒，許多男性在身體出現變化時，第一個反應是「胖了」、「年紀大了」，實際上，肥胖與代謝異常正是導致男性荷爾蒙下滑的關鍵元凶。

林美秀指出，根據美兆健康管理機構最新統計與臨床觀察，許多年輕男性在30歲出頭就已出現肥胖、血糖異常與代謝症候群等問題，進一步引發男性荷爾蒙（睪固酮）下降。但不少男性對自身荷爾蒙失調渾然不知，只覺得疲憊感日益加重，連帶影響睡眠品質、情緒低落，性欲也下降。

「男性荷爾蒙不只是性功能的指標，還牽動著體能表現、抗壓能力與新陳代謝速度。」林美秀說，當男性荷爾蒙悄悄下降，很多事就開始變得力不從心，甚至掉入身心失衡黑洞。這種症狀好發於40歲以上男性，但國人代謝警訊提前啟動，已經有年輕化的趨勢。

林美秀強調，肥胖與代謝異常是導致男性荷爾蒙下滑的關鍵元凶，因為脂肪本身會釋放發炎因子，抑制睪固酮分泌。當男性荷爾蒙下降時，肌肉量會跟著減少，讓脂肪更容易囤積，形成「變胖、荷爾蒙降低、代謝變差、更胖」的惡性循環，腰圍完全失控。

美兆健康管理機構彙整2015年至2024年健檢數據，分析出的台灣十年健康趨勢，發現30歲以下男性健康數據早已亮起紅燈，有以下二大危機：

1.過重肥胖：長年超過6成有過重肥胖問題，十年平均值甚至高達68.7%。 2.空腹血糖異常：過去十年間，30歲以下男性近30%空腹血糖過高。

林美秀表示，這些代謝異常，不只預告糖尿病、高血壓等慢性病風險，也影響男性荷爾蒙的下降速度，愈早出現代謝異常，睪固酮耗損就愈快。若經檢查確認是睪固酮數值低下，會建議規律運動、改變飲食、調整作息三種方式改善。

規律運動：可增肌減脂運動，例如進行重量訓練，可提升肌肉量，減少睪固酮轉化成女性荷爾蒙。 改變飲食：減少食用精緻澱粉與過度加工品，控制糖分攝取，並將晚餐提早，讓腸胃道有更多時間消化食物。 調整作息：睪酮主要在深度睡眠時分泌，充足睡眠與減壓，是荷爾蒙穩定的關鍵。

