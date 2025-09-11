快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

不是單純變胖？醫師揭男性「鮪魚肚」背後元凶 恐隱藏1警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
小腹凸除了肥胖，小心是男性荷爾蒙下降警訊。本報資料照片
小腹凸除了肥胖，小心是男性荷爾蒙下降警訊。本報資料照片

男性腰圍大於等於90公分，就代表腰圍過粗，有些凸出來的「鮪魚肚」除了反映內臟脂肪的堆積，更隱藏男性荷爾蒙失調的警訊。台北美兆診所副院長林美秀提醒，許多男性在身體出現變化時，第一個反應是「胖了」、「年紀大了」，實際上，肥胖與代謝異常正是導致男性荷爾蒙下滑的關鍵元凶。

林美秀指出，根據美兆健康管理機構最新統計與臨床觀察，許多年輕男性在30歲出頭就已出現肥胖、血糖異常與代謝症候群等問題，進一步引發男性荷爾蒙（睪固酮）下降。但不少男性對自身荷爾蒙失調渾然不知，只覺得疲憊感日益加重，連帶影響睡眠品質、情緒低落，性欲也下降。

「男性荷爾蒙不只是性功能的指標，還牽動著體能表現、抗壓能力與新陳代謝速度。」林美秀說，當男性荷爾蒙悄悄下降，很多事就開始變得力不從心，甚至掉入身心失衡黑洞。這種症狀好發於40歲以上男性，但國人代謝警訊提前啟動，已經有年輕化的趨勢。

林美秀強調，肥胖與代謝異常是導致男性荷爾蒙下滑的關鍵元凶，因為脂肪本身會釋放發炎因子，抑制睪固酮分泌。當男性荷爾蒙下降時，肌肉量會跟著減少，讓脂肪更容易囤積，形成「變胖、荷爾蒙降低、代謝變差、更胖」的惡性循環，腰圍完全失控。

美兆健康管理機構彙整2015年至2024年健檢數據，分析出的台灣十年健康趨勢，發現30歲以下男性健康數據早已亮起紅燈，有以下二大危機：

1.過重肥胖：長年超過6成有過重肥胖問題，十年平均值甚至高達68.7%。

2.空腹血糖異常：過去十年間，30歲以下男性近30%空腹血糖過高。

林美秀表示，這些代謝異常，不只預告糖尿病、高血壓等慢性病風險，也影響男性荷爾蒙的下降速度，愈早出現代謝異常，睪固酮耗損就愈快。若經檢查確認是睪固酮數值低下，會建議規律運動、改變飲食、調整作息三種方式改善。

規律運動：可增肌減脂運動，例如進行重量訓練，可提升肌肉量，減少睪固酮轉化成女性荷爾蒙。

改變飲食：減少食用精緻澱粉與過度加工品，控制糖分攝取，並將晚餐提早，讓腸胃道有更多時間消化食物。

調整作息：睪酮主要在深度睡眠時分泌，充足睡眠與減壓，是荷爾蒙穩定的關鍵。

相關新聞

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

上班族注意！每天坐11小時死亡率飆升40％ 醫曝救命方法：抖腳

現代人長時間久坐，不只讓身體僵硬、腰痠背痛，更可能悄悄埋下健康警訊。日本知名抗老醫師鎌田實指出，有研究發現，每日坐超過11小時的人，死亡風險竟比每日坐不到4小時的人高出近4成，長期下來更會提高糖尿病、心血管疾病及失智症等慢性病的機率。

