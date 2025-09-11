雙橡園開發攜手灣聲樂團 連五年締造中部層峰藝文盛典

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「吟遊詩人」陳明章融合台灣文化與人文情懷，為音樂節注入溫度與故事性。業者提供
雙橡園開發號召的「灣聲七夕音樂節」今夏於台中頂粵吉品星光盛宴大殿華麗登場。活動自2021年啟動至今邁入第5年，從1場擴展至10場，累計吸引逾萬名會員(住戶)參與，規模與影響力持續提升，已成為中台灣層峰社群高度指名的年度藝文盛事。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出，雙橡園開發以「建築、藝術、優生活」為品牌核心，攜手灣聲樂團，以音樂為媒，連結城市與世界，打造融合美學與文化的生活場域。

魏櫂良表示：「我們希望建築不只是空間，更是承載藝術與文化的舞台。選擇在七夕舉辦音樂節，源於這一天象徵相會與團圓，呼應灣聲樂團以音樂傳遞情感的初衷。透過與專業樂團及國際品牌合作，打造與世界接軌的優生活場域，讓會員在台中就能享受兼具品味與深度的國際級藝文活動。」

今年，雙橡園家居攜手台灣瑪摩，特別引入義大利VERSACE CERAMICS蔚藍瑪瑙，打造沉浸式「海洋大道」迎賓空間，將時尚與空間美學巧妙融入音樂會場。

透過七夕主視覺的星空意象結合地中海藍調，引領賓客走入VERSACE經典「亞特蘭提斯奇幻國度」的空間，體現品牌對神話、奢華與藝術美學的詮釋，也呼應高雄展示中心的盛大開幕，與品牌美學的全新延伸。

雙橡園家居總經理黃曜權表示，美學不僅是視覺的享受，更是一種全方位的感官體驗。此次將VERSACE CERAMICS與VERSACE HOME 的時尚精神完整融合，讓賓客自踏入音樂會的第一刻，即能感受義式奢華的獨特氛圍，同時展現雙橡園家居在國際家居與精品磁磚應用上的專業實力。

音樂節內容亦展現灣聲樂團的策劃實力與文化深度。今年獨家推出「電影音樂會」與「灣聲點唱機」兩大單元，在音樂總監李哲藝的策劃下，電影音樂會邀請了金鐘獎影評人藍祖蔚導聆，從經典愛情片到科幻鉅作，以現場演奏交織銀幕情節，喚起觀眾心中熟悉旋律。

灣聲點唱機則以互動為核心，觀眾可即場點播208首精選曲目，由樂團即興詮釋，讓青春記憶與情感心曲現場重現。三金(金曲、金馬、金鐘)得主「吟遊詩人」陳明章亦受邀演出，以融合台灣文化與人文情懷的創作風格，為音樂節注入溫度與故事性。

雙橡園開發與灣聲樂團連續第五年合作，因廣受會員熱烈迴響，不僅場次逐年攀升，自2023年起，更以「會員專屬活動策劃」為企業打造專屬音樂饗宴。

今年10場展演中，雙橡園開發贊助其中4場，其餘6場由會員企業如GIORGIO ARMANI、雙橡園家居、台灣瑪摩、童綜合醫院、雲田基金會、禾安投資、華捷商務航空、精英開發、歐雅特燈飾、Baker貝克傢俱、青松健康等包場支持，展現品牌社群的高度參與和文化認同，讓音樂節成為層峰社群年度交流的指標平台。

灣聲樂團以專業策劃、精緻選曲與多場域適配能力聞名，長期以古典音樂詮釋臺灣故事，並持續推進「世界十大音樂廳計畫」，已於日本三得利音樂廳開啟首站。

接下來將前往維也納金廳、柏林愛樂廳和史麥塔納音樂廳與德勒斯登文化宮音樂廳，將臺灣聲音帶向國際。讓會員不必出國，就能與世界一流的音樂潮流零距離接軌。

「灣聲七夕音樂節」已成為中台灣層峰社群高度指名的年度藝文盛事。業者提供
活動自2021年啟動至今邁入第5年，累計吸引逾萬名會員(住戶)參與。業者提供
由雙橡園開發號召的「灣聲七夕音樂節」於頂粵吉品星光盛宴大殿華麗登場。業者提供
社群 雙橡園 音樂會

