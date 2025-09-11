逝世30周年…鄧麗君圓夢了 歌曲將首登國家音樂廳

快訊

聯合報／ 記者何定照／即時報導
灣聲樂團與金寶山社會福利慈善事業基金會、鄧麗君文教基金會攜手，實現鄧麗君遺願——登上國家音樂廳。圖為記者會現場演出畫面。記者何定照／攝影
灣聲樂團與金寶山社會福利慈善事業基金會、鄧麗君文教基金會攜手，實現鄧麗君遺願——登上國家音樂廳。圖為記者會現場演出畫面。記者何定照／攝影

華語歌壇傳奇鄧麗君生前有兩個願望，其中之一「與交響樂團合作」已於前年由灣聲樂團以交響編制實現。今年是她逝世30周年，灣聲特與金寶山社會福利慈善事業基金會、鄧麗君文教基金會攜手，一起實現這位永遠的天后另一願望——登上國家音樂廳。

國家音樂廳1987年啟用，當年設定為供古典音樂演出。鄧麗君三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富表示，早年音樂場館少，國家音樂廳是國內公認最高的音樂殿堂，妹妹聽說音樂廳啟用，曾問過他有沒有機會可以去演唱，但因音樂廳設定方向、座位也不像流行音樂會一般四、五千個起跳那麼多，並未成真。

鄧長富說，鄧麗君還有另一夢想是與交響樂團合作。鄧麗君雖然一直與流行樂隊合作，但並非古典音樂交響樂團編制，可惜在她生前也未實現。前年灣聲擴大成交響編制，在台北流行音樂中心搭配了鄧麗君虛擬人物演出她的一首歌，效果非常好；這次由灣聲在國家音樂廳演出全場鄧麗君歌曲，也如圓鄧麗君的夢。

灣聲樂團副董事長黃少華表示，鄧的音樂與身影至今讓人回味無窮，在港澳、東南亞、日韓都是華人與華人音樂代表。灣聲去年在東京演出，有半場演鄧歌曲，日本人都含淚欣賞；今年是鄧麗君逝世30年，台灣理應也有紀念活動，因此樂團與鄧麗君基金會、金寶山在國家音樂廳合辦音樂會，很高興能為鄧麗君圓夢。

金寶山社福基金會董事長曹光澯說，他與鄧麗君有三個淵源，一是鄧麗君傳噩耗時，就是由金寶山承接，「我是永遠的公園管理員」；二是他曾在小學同學沈光遠號召下，開過唱片公司；三是他也喜歡創作發想，正計畫在金寶山山上蓋新建築，其內設計可坐上千人的音樂廳，預備讓未來年輕人用新的方式紀念生命。「古早的音樂來自祭儀，未來清明節到山上來可以開音樂會紀念祖先。」

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，灣聲演奏多年來一直有演出鄧的音樂，近來的「灣聲點唱機」讓觀眾現場點播，結果很多人都點鄧麗君歌曲。這次音樂會將集中演出鄧麗君美好的音樂，一次性在國家最高殿堂國家音樂廳演出。

音樂會將以〈小城故事〉揭開序幕，之後展開「古典詩詞」篇章，由〈獨上西樓〉等曲代表；「風情萬種」篇章由〈美酒加咖啡〉等曲代表；「異鄉風情」篇章由〈北國之春〉、〈甜蜜蜜〉等曲代表。下半場則將演出〈金色年代〉小提琴協奏曲，該曲由李哲藝取材自〈何日君再來〉、〈月亮代表我的心〉與〈我只在乎你〉三首鄧麗君經典改編。音樂會最末將以〈恰似你的溫柔〉、〈愛人〉等「難忘經典」結尾。

「永恆與經典」音樂會10月5日晚上7時半在台北國家音樂廳演出，由助理音樂總監曾維庸指揮，李哲藝導聆。

總監 音樂會 鄧麗君 交響樂團 台北流行音樂中心

