快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聽新聞
0:00 / 0:00

反對駕駛艙裝監視器 高鐵企工喊侵害駕駛人權隱私：不排除抗爭到底

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵企業工會反對在駕駛艙裝設監視器，揚言若交通部執意執行，不排除以任何方式抗爭到底。聯合報系資料照
台灣高鐵企業工會反對在駕駛艙裝設監視器，揚言若交通部執意執行，不排除以任何方式抗爭到底。聯合報系資料照

台鐵頻傳停車不當或過站不停情況，而高鐵今年4月也發生過站事件，交通部長陳世凱日前曾宣布將按照運安會建議，推動雙鐵駕駛艙加裝監視器，並會與工會溝通。但高鐵企業工會今發出聲明反對，強調高鐵列車已針對事故調查安裝黑盒子（事件記錄器），若交通部執意執行，將會依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底。

高鐵今年4月14日一列204北上車次於板橋過站未停，影響逾150名旅客，台鐵也頻發生停車不當或過站未停事件，交通部長陳世凱日前宣布將與雙鐵溝通，朝駕駛艙內設置監視器方向執行。

高鐵企工指出，不在駕駛艙裝設監視器議題，自2021年起工會與高鐵公司已有共識，也與各鐵道機構陸續於交通部鐵道局進行討論，均反對監視器的設置，但近日得知交通部竟以行政指導理由，要求高鐵公司限期完成安裝，讓工會深感錯愕並強調表達反對立場。

高鐵企工總幹事陳郁婷表示，全世界高鐵列車針對事故調查皆使用黑盒子（事件記錄器）進行判讀與分析，裝設監視器無助於事故預防，對於事件分析的效益也有限，但卻嚴重侵害駕駛人權隱私並徒增不必要的成本。

陳郁婷指出，高鐵700T列車配置「事件記錄器」及「語音記錄器」，其資料廣度遠大於監視器所記錄的資料，近年全車隊也完成車前影響記錄器的設置，相關資料足以滿足鐵路事故調查需求。

高鐵列車王姓駕駛員說明，高速鐵路與傳統鐵路的系統設計等級不同，台灣高鐵與日本東海道新幹線公司使用相同的ATC號誌系統與專屬路權，並以事件記錄器進行事故掉及分析，因此日本國土交通省將新幹線系統排除在強制設置駕駛艙監視器範圍。

王姓駕駛表示，全世界高速鐵路列車皆無設置駕駛艙監視器，理由是因高鐵列車與航空飛行器一樣，依遺棄運轉，關鍵系統資料皆記錄於原廠事件記錄器，且資料精度與範圍遠優於監視器影響，相關資料足以還原事實與釐清真相。

高鐵企工表示，調查手段是否過當的標準，應視比例原則中的必要性與合適性，相關作為應採對權利侵害最小的手段，更虛確保設備的裝設有助於目的的成，「若交通部執意執行，本會將依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底」。

高鐵 日本 台鐵 監視器 新幹線 陳世凱 交通部長

延伸閱讀

淡江大橋16日合龍儀式 陳世凱：明年5月12日通車 估舒緩30％車流

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

運動部今揭牌 交長陳世凱祝賀李洋「首位有金牌郵筒的部長」

交通部加速推動駕照制度改革 陳世凱：9月中公布完整方案

相關新聞

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

上班族注意！每天坐11小時死亡率飆升40％ 醫曝救命方法：抖腳

現代人長時間久坐，不只讓身體僵硬、腰痠背痛，更可能悄悄埋下健康警訊。日本知名抗老醫師鎌田實指出，有研究發現，每日坐超過11小時的人，死亡風險竟比每日坐不到4小時的人高出近4成，長期下來更會提高糖尿病、心血管疾病及失智症等慢性病的機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。