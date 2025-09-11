反對駕駛艙裝監視器 高鐵企工喊侵害駕駛人權隱私：不排除抗爭到底

台鐵頻傳停車不當或過站不停情況，而高鐵今年4月也發生過站事件，交通部長陳世凱日前曾宣布將按照運安會建議，推動雙鐵駕駛艙加裝監視器，並會與工會溝通。但高鐵企業工會今發出聲明反對，強調高鐵列車已針對事故調查安裝黑盒子（事件記錄器），若交通部執意執行，將會依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底。

高鐵今年4月14日一列204北上車次於板橋過站未停，影響逾150名旅客，台鐵也頻發生停車不當或過站未停事件，交通部長陳世凱日前宣布將與雙鐵溝通，朝駕駛艙內設置監視器方向執行。

高鐵企工指出，不在駕駛艙裝設監視器議題，自2021年起工會與高鐵公司已有共識，也與各鐵道機構陸續於交通部鐵道局進行討論，均反對監視器的設置，但近日得知交通部竟以行政指導理由，要求高鐵公司限期完成安裝，讓工會深感錯愕並強調表達反對立場。

高鐵企工總幹事陳郁婷表示，全世界高鐵列車針對事故調查皆使用黑盒子（事件記錄器）進行判讀與分析，裝設監視器無助於事故預防，對於事件分析的效益也有限，但卻嚴重侵害駕駛人權隱私並徒增不必要的成本。

陳郁婷指出，高鐵700T列車配置「事件記錄器」及「語音記錄器」，其資料廣度遠大於監視器所記錄的資料，近年全車隊也完成車前影響記錄器的設置，相關資料足以滿足鐵路事故調查需求。

高鐵列車王姓駕駛員說明，高速鐵路與傳統鐵路的系統設計等級不同，台灣高鐵與日本東海道新幹線公司使用相同的ATC號誌系統與專屬路權，並以事件記錄器進行事故掉及分析，因此日本國土交通省將新幹線系統排除在強制設置駕駛艙監視器範圍。

王姓駕駛表示，全世界高速鐵路列車皆無設置駕駛艙監視器，理由是因高鐵列車與航空飛行器一樣，依遺棄運轉，關鍵系統資料皆記錄於原廠事件記錄器，且資料精度與範圍遠優於監視器影響，相關資料足以還原事實與釐清真相。

高鐵企工表示，調查手段是否過當的標準，應視比例原則中的必要性與合適性，相關作為應採對權利侵害最小的手段，更虛確保設備的裝設有助於目的的成，「若交通部執意執行，本會將依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底」。

