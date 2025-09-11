快訊

「對在地文化感興趣」台灣旅客單月成長660% 關島商務客比例增

中央社／ 台北11日電
關島觀光局全球行銷總監葛雷羅今天說，今年上半年已經有4150名旅客造訪關島，光6月跟去年同期的成長率高達440%，且商務客的比例增加。示意圖／AI生成
關島觀光局全球行銷總監葛雷羅（Nadine Leon Guerrero）今天說，今年上半年已經有4150名旅客造訪關島，光6月跟去年同期的成長率高達440%，且商務客的比例增加。

關島觀光局今天舉行媒體活動，會中宣布今年下半年將有一系列的大型活動，包含杜夢夜市每週日將舉辦結合在地美食、手工藝跟舞蹈演出；首屆關島國際舞蹈節將在12月登場；可可路跑明年4月也將再度起跑。

關島觀光局全球行銷總監葛雷羅（Nadine LeonGuerrero）向媒體表示，今年上半年有4150名台灣旅客造訪關島，光今年6月跟去年6月相比，成長率高達440%，顯示關島在台灣旅遊市場的人氣。

葛雷羅指出，今年4到5月的航班載客率有達到73%到75%，6月載客率高達83%，展望下半年希望航班載客率可以最少達到平均75%。

葛雷羅說，預計明年農曆春節將有旅行社規劃包機，可望可以再帶動台灣旅客赴關島意願外，他們也觀察到除了遊客，投資客、商務客的比例增加，且約有3成旅客是關島當地居民來台灣，顯示關島與台灣的雙向交流有成長趨勢。

談到台灣旅客的特別之處，葛雷羅說，台灣旅客對在地文化特別有興趣，尤其當地的原住民文化，且特別喜歡跟當地人互動，跟其他國家很不一樣。

關島 觀光局 旅行社

