「對在地文化感興趣」台灣旅客單月成長660% 關島商務客比例增
關島觀光局全球行銷總監葛雷羅（Nadine Leon Guerrero）今天說，今年上半年已經有4150名旅客造訪關島，光6月跟去年同期的成長率高達440%，且商務客的比例增加。
關島觀光局今天舉行媒體活動，會中宣布今年下半年將有一系列的大型活動，包含杜夢夜市每週日將舉辦結合在地美食、手工藝跟舞蹈演出；首屆關島國際舞蹈節將在12月登場；可可路跑明年4月也將再度起跑。
關島觀光局全球行銷總監葛雷羅（Nadine LeonGuerrero）向媒體表示，今年上半年有4150名台灣旅客造訪關島，光今年6月跟去年6月相比，成長率高達440%，顯示關島在台灣旅遊市場的人氣。
葛雷羅指出，今年4到5月的航班載客率有達到73%到75%，6月載客率高達83%，展望下半年希望航班載客率可以最少達到平均75%。
葛雷羅說，預計明年農曆春節將有旅行社規劃包機，可望可以再帶動台灣旅客赴關島意願外，他們也觀察到除了遊客，投資客、商務客的比例增加，且約有3成旅客是關島當地居民來台灣，顯示關島與台灣的雙向交流有成長趨勢。
談到台灣旅客的特別之處，葛雷羅說，台灣旅客對在地文化特別有興趣，尤其當地的原住民文化，且特別喜歡跟當地人互動，跟其他國家很不一樣。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言