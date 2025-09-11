還有3天！不二坊蛋黃酥9/14起門市休19天 中秋前4天恢復

中秋節腳步近了，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥的中秋節電話訂單已滿，已不再接受訂購，並從9月14日起到10月2日共19天，門市將暫停販售，10月3日到6日恢復門市，由於距門市暫停販售只剩3天，想要前往門市購買的民眾，要把握時間。

近年來，蛋黃酥已攻占中秋節糕餅市場，彰化縣有三家販售蛋黃酥的排隊名店， 在今年第一屆「500甜」 中獲選，尤其在蛋黃酥名氣引領風騷的彰化不二坊獲得「2甜」，更讓排隊買不二坊蛋黃酥的隊伍更長，另同以蛋黃酥知名的鹿港新口味食品行、彰化大元餅行則獲「1甜」。

面對原料及人力成本高漲，彰化縣各知名蛋黃酥先後都有調漲，在中秋節前，也陸續接受訂購，在售價部分，不二坊、新口味的6顆裝蛋黃酥每盒都是300元、每顆50元，價格最高的是林記糕餅舖蛋黃酥6顆裝330元、每顆55元，紀家烘焙坊蛋黃酥6盒裝是290元。

至於彰化大元餅行雖然是以麻糬知名，內行人也知道蛋黃酥很有名，一般內餡主要原料是豆沙，但大元餅行卻是棗泥，原價6顆裝是270元、每顆45元，從9月22日（農曆8月1日）起，6盒裝每盒漲到300元、每顆50元。

每逢中秋節前，不二坊蛋黃酥的搶購最受矚目，如同往年做法，只接受電話預約訂購及門市購買，今年從8月23日起接受電話訂約，到本月9日已宣布訂單已滿，不再接受預約，為了供應電話訂購的顧客，宣布從9月14日起到10月2日共19天，門市將暫停販售。

不二坊訂10月3日到6日恢復門市，在這四天因緊接中秋節，勢必造成搶購，再度上演「不二坊蛋黃酥」排隊之亂。 以麻糬知名的彰化大元餅行，在今年第一屆「500甜」 獲得「1甜」，其實它的蛋黃酥也很有名。本報資料照片 彰化排隊名店「林記糕餅鋪」蛋黃酥，從今年元月1日起，每顆漲7元，從48元漲到55元。本報資料照片 彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片 距中秋節還有3個多星期，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」，已經大排長龍。記者劉明岩／攝影

商品推薦