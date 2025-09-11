韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，為及時照顧經濟弱勢族前，除原有補助外，針對低收入戶、中低收入戶，按月加發生活津貼，115年1月至116年1月，將發放13個月，弱勢民眾每人最高可多領1萬3千元，預計109萬人受惠。

楊雅嵐說，加發生活補助金對象，包括低收入戶，每月發給1千元，總計額外領取1萬3千元；中低收入戶，每月發給750元，總計可額外領取9750元；其他領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合領取子女生活津貼或子女教育補助者共5類對象，每月發給500元，總計額外領取6500元。

符合2項資格者，可從優領取。楊雅嵐表示，為簡政便民，本項加發民眾免申請，由各地方政府檢核符合資格者，政府主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

另，因應獨居老人快速增加，衛福部115至116年擴大推動「獨居老人關懷送暖政策」。衛福部社家署代理署長周道君說，將與民政體系跨部會合作，關懷訪視獨居老人，主動了解需求，分級提供服務，結合社區照顧關懷據點，布建社區支援網絡，即時提供鄰近獨老關懷協助。此外，將加強推動送餐服務，及補助獨居長者安裝緊急救救援設備，提升獨居老人居家安全。

衛福部指出，將結合各地方政府落實三大照顧措施，挹注全民健康保險基金，以維護國人健康權益，並積極推動經濟弱勢族群照顧及關懷，保障其經濟安全，安頓其生活，同時因應高齡化社會，建構老人在地安老之服務體系，落實行政院照顧民生之政策美意。民眾可撥打 1957 福利諮詢專線，了解各項照顧措施內容。

