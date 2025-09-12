空氣不如蘋果香！紐西蘭蘋果「香脆甜魔力」，從阿嬤到型男都被圈粉

快訊

撰文／ 黎允之

紐西蘭不只牛羊多、草地美，空氣品質更是全球領先，獲選2024全球最清新國家，甚至還有商人將紐西蘭純淨空氣裝入罐中高價販售，堪稱「世上最奢華的空氣」。然而，紐西蘭竟然有1物，比乾淨空氣更吸引人，猜猜那是什麼？答案就是「紐西蘭Dazzle™ 丹爍蘋果」！根據街頭實測，無論是七十多歲的阿嬤，還是走在時尚尖端的帥氣型男，都難擋紐西蘭蘋果的魅力，紛紛直呼：「空氣值千金，但這顆蘋果更值你一口！ 」、「紐西蘭蘋果香、甜、脆，當然要選蘋果！」

圖／紐西蘭蘋果 提供
圖／紐西蘭蘋果 提供

紐西蘭丹爍蘋果不只是好吃，也是運動族的最強補給：運動後肌肉疲勞、血糖下降，丹爍蘋果的天然果糖與膳食纖維可快速穩定的補充能量，比加工糖類更健康友善。

同時，丹爍蘋果果肉細緻多汁，水分含量高達80%以上，既是零嘴也是天然水分來源，補水同時解渴，是運動後流汗的最佳補給。並且富含多酚、維生素C等滿滿的抗氧化物，有助於對抗運動產生的自由基，幫助肌肉修復、加快恢復期。不論是高強度訓練前的能量儲備，或是活動結束後的溫和修復，丹爍蘋果都是身體最需要的天然加油站！

圖／紐西蘭蘋果 提供
圖／紐西蘭蘋果 提供

為什麼丹爍蘋果比市面上一般蘋果更迷人？丹爍蘋果生長於純淨的紐西蘭，得天獨厚的自然環境孕育出色澤鮮亮、甜度飽滿的果實。有別於一般常見的紅蘋果，丹爍蘋果果肉更細緻，口感兼具清脆與柔嫩，咬下瞬間爆汁滿口，獨特的「純脆滋味」，每每讓人一咬成主顧。

此外，每顆丹爍蘋果都經過高標準品質控管，無論是口感、香氣或營養都經過嚴格把關，脆爽甜美的新味蕾體驗，讓人吃過就很難再回頭！這是一顆專為運動族、戶外咖與健康控設計的天然能量包，也是美食主義者必嚐的好滋味。

圖／紐西蘭蘋果 提供
圖／紐西蘭蘋果 提供

紐西蘭空氣好，蘋果更好！無論是晨跑、健身、登山、露營、衝浪或單車遠征，丹爍蘋果就是你最聰明的能量補給站！現在不用飛到紐西蘭，在台灣就能吃到！快來到各地全聯福利中心、家樂福來看看吧！

