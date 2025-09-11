foodpanda響應交通安全月外送安全率達99.99% 首公開「ALERT」五階段體系 政府與業者攜手守護道路
外送平台龍頭foodpanda積極響應交通部舉辦的「114年全國交通安全月」，宣布外送安全率已高達99.99%，並首度完整公開升級版「ALERT五階段道安素養體系」。透過教育、制度與裝備三方面並進，foodpanda期望將外送員培養成「道路安全守門員」，攜手政府與社會，共創更安全的交通環境。
政府：推動「人本交通」 企業是重要夥伴
交通部公路局局長林福山表示，今年交通安全月以「車輛慢看停、行人安全行」為核心口號，延續「人本交通、停讓文化」理念。他強調，交通安全需要政府、企業與社會共同努力，並期許foodpanda持續發揮影響力，與政府攜手邁向「零死亡願景」。
台北市交通局副局長常華珍則指出，市府推出「我看得見您 您看得見我」計畫，改善行人設施與路口設計，同時透明公開推動進度。她表示，維護道路安全是各界共同責任，未來將與foodpanda及外送業者合作，導入更多創新措施。
foodpanda六年深耕道路安全 打造外送員守護網
foodpanda營運總監黃昭傑表示，公司在台灣深耕道路安全已邁入第六年，從教育訓練、制度設計到實質支持，逐步強化外送夥伴的安全守護力。今年更首度完整公開「ALERT五階段道安素養體系」，希望能將外送員培養成「道路安全守門員」，不僅僅是遵守交通規則，更能主動守護用路人安全。「我們相信，外送員的使命不只是將餐點送達，更是守護道路安全的重要角色。」
黃昭傑並指出，foodpanda推動的「道路守門員計畫」已滿一週年，目前通報案件數佔全台25%，其中超過5成已進入實際改善流程，顯示平台已成為政府推動交通安全的重要協力夥伴。
「ALERT」五階段體系 由意識到行動全面落實
今年 foodpanda 公布的「ALERT 五階段道安素養體系」，包含五大核心：
•Awareness 意識：提升外送員對日常風險的敏感度，例如透過高溫預警系統、飲水地圖、防護裝備補助，協助騎士在極端氣候中維持最佳狀態。
•Learn 學習：推動線上道路安全教育，將實體課程轉化為線上教材，上線至今累計近4萬次觀看，讓外送員能更彈性學習。
•Exam 檢核：設計「熊平安」安全測驗，涵蓋職業安全、道路安全與食品安全，達成率高達100%，並鼓勵外送員自主進修。
•Resource 支持：提供「安全獎勵金」與「第三人責任保障」，至今累計發放逾20億元，讓安全行為獲得實質回饋。
•Turn行動：鼓勵外送員化身「道路守門員」，主動通報路況與安全隱患，實際促成改善，讓道路更安全。
黃昭傑強調，外送員不僅是送餐員，更是「道路安全守門員」，foodpanda將持續打造更完善的外送生態。
外送夥伴調查大公開 防禦駕駛最受關注
foodpanda近期針對近萬名外送員進行調查，結果顯示：
•技能需求：24% 認為防禦駕駛最需加強，其次為「路權判斷」18%、「變換車道與視角」17%。
•天候挑戰：28% 指出雨天騎乘是最大痛點，其次是「訂單的配送建議」（20%）、「酷熱防護」（17%）等。
這些數據顯示，外送員需要更貼近實務的知識與裝備，來應對瞬息萬變的道路環境。
知識×裝備雙升級 提升專業
為回應外送員需求，foodpanda 計畫於今年第四季推出專業教育影片，由警政署交通組副組長黃益三參與製作，針對防禦駕駛與配送情境進行情境化教學。
此外，foodpanda攜手戶外品牌 Gallant Outdoor® 打造聯名工裝背心，具備減壓肩帶、六口袋收納、反光材質及透氣網布，不僅兼顧安全，也提升舒適度與專業感。
外送員化身守門員 讓每條路更安全
foodpanda外送員陳威成分享：「我們每天在路上，最清楚哪裡需要改善。多看一眼、多通報一次，路就會更好。」他強調，外送員希望不只是被保護，更能透過自身力量推動道路優化。
foodpanda也將持續透過教育、制度與裝備三管齊下，與政府及外送員攜手努力，讓「專業送餐、安心騎乘」成為台灣街頭的日常風景。
