男子中風腦水腫頭骨難蓋回限入困局 醫師用這招10天完成修補

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
紅圈處為患者顱骨缺損位置，腦部組織因水腫無法回到顱內,光田院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」，10天完成頭顱骨修補手術。圖／光田提供
紅圈處為患者顱骨缺損位置，腦部組織因水腫無法回到顱內，光田院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」，10天完成頭顱骨修補手術。圖／光田提供

47歲楊先生今年初經診斷為急性腦中風，但隨後併發嚴重腦水腫，必須暫時取下頭骨降低腦壓，然術後腦水始終未能自體吸收，導致頭骨無法蓋回及氣切管難以移除，甚至出現腦組織掉到頭蓋骨外的狀況，求診光田綜合醫院院長陳子勇後，決定設計出「腦水引流＋體位調整」，先抽除腦水，再利用姿勢改變使腦組織滑回頭顱內，趕緊進行頭顱骨修補，僅10天完成手術。

楊先生今年初在和朋友公司閒聊時，突發口齒不清、神情恍惚。朋友見狀立刻送醫，雖第一時間施打血栓溶解劑並取栓搶救，但患者長時間腦積水滯留，使腦部組織無法回到原本位置，頭骨修補困難重重；延遲數月未覆合頭蓋骨，流失復原及復健時機外，也易因長期臥床引發肺炎、尿道感染及褥瘡等併發症，令家屬焦急萬分。

楊先生媽媽提到，「那時候真的很擔心，不知道他還能不能恢復正常生活。」在多方打聽之下，楊先生家屬決定轉院來到光田綜合醫院神經外科，經院長陳子勇評估後發現，腦殼是固定的空間，一旦腦腫或掉出原位，就必須創造條件復原腦組織，最終在光田重症團隊的合作下，不到3星期便突破5個月的困局。

陳子勇提到，楊姓病患因先前帶了5個月呼吸器，不能說話非常痛苦，於是決定對楊先生設計出「腦水引流＋體位調整」術式，到頭蓋骨覆合及氣切管順利移除，結果在加護病房醫師、護理師與呼吸治療師一起評估拔管可行性，轉來10天就成功拔管，復健團隊接手後，雖然腦中風導致左側肢體無力，但努力復健下，從原本只能躺在床上，到如今可倚靠自身力量坐著，顯示復原潛力良好。

患者因中風腦部組織因水腫無法回到顱內，光田院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」，10天完成頭顱骨修補手術。圖／光田提供
患者因中風腦部組織因水腫無法回到顱內，光田院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」，10天完成頭顱骨修補手術。圖／光田提供
患者因中風腦部組織因水腫無法回到顱內，光田院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」，10天完成頭顱骨修補手術。圖／光田提供
患者因中風腦部組織因水腫無法回到顱內，光田院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」，10天完成頭顱骨修補手術。圖／光田提供

