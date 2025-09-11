耳鳴竟是減重造成...女減30公斤患耳咽管開放症 放棄治療震驚醫師
縮胃手術是藉由外科手術切除大約75%至80%的胃部，大幅減少胃容積並降低食慾。耳鼻喉科醫師丁孟昌發文，稱一名妹妹出現了耳鳴的症狀，原因竟是縮胃手術「減肥」導致的耳咽管功能失調，他也建議該患者透過增重的方式治療，未料妹妹竟選擇與疾病「和平共處」。
耳鼻喉科醫師丁孟昌在Threads發文，表示近期遇到一名年輕女患者，她一進門就說自己覺得耳悶、聽得到自己說話的回音，又有些耳鳴的症狀，丁孟昌一聽就猜測是耳咽管太過通暢的問題。
丁孟昌表示，此症狀應該是耳咽管開放症，經過進一步詢問，才知道該位妹妹病患近期有在減肥，透過縮胃手術減掉「30公斤」的體重，丁孟昌坦言，聽到這裡他非常吃驚，在他面前這個瘦小的妹妹，原來曾經有30公斤的贅肉。
丁孟昌直言，妹妹之所以出現耳咽管開放症，就是因為減重的緣故，有些人因為短時間瘦太快，連耳咽管附近的肉也一起減掉了，所以出現耳咽管功能失調的問題，導致耳悶、耳鳴和回音的症狀，最簡單的治療方式就是「增重」，把附近的組織填回去，沒想到妹妹聽完治療方式，走出診間的樣子特別神采飛揚，彷彿病都好了，看來妹妹打算與疾病和平共存。
此文一出，有網友詢問其他治療的方式，丁孟昌指出，注射玻尿酸的確是解法，但比較少人會那麼做，建議從飲食開始著手，不要吃那麼清淡，多補充水分，讓自己水腫一些，就會有效果。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言