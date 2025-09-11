快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

耳鳴竟是減重造成...女減30公斤患耳咽管開放症 放棄治療震驚醫師

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師丁孟昌稱一名妹妹出現了耳鳴的症狀，原因竟是「減肥」導致的耳咽管功能失調。示意圖／ingimage
耳鼻喉科醫師丁孟昌稱一名妹妹出現了耳鳴的症狀，原因竟是「減肥」導致的耳咽管功能失調。示意圖／ingimage

縮胃手術是藉由外科手術切除大約75%至80%的胃部，大幅減少胃容積並降低食慾。耳鼻喉科醫師丁孟昌發文，稱一名妹妹出現了耳鳴的症狀，原因竟是縮胃手術「減肥」導致的耳咽管功能失調，他也建議該患者透過增重的方式治療，未料妹妹竟選擇與疾病「和平共處」。

耳鼻喉科醫師丁孟昌在Threads發文，表示近期遇到一名年輕女患者，她一進門就說自己覺得耳悶、聽得到自己說話的回音，又有些耳鳴的症狀，丁孟昌一聽就猜測是耳咽管太過通暢的問題。

丁孟昌表示，此症狀應該是耳咽管開放症，經過進一步詢問，才知道該位妹妹病患近期有在減肥，透過縮胃手術減掉「30公斤」的體重，丁孟昌坦言，聽到這裡他非常吃驚，在他面前這個瘦小的妹妹，原來曾經有30公斤的贅肉。

丁孟昌直言，妹妹之所以出現耳咽管開放症，就是因為減重的緣故，有些人因為短時間瘦太快，連耳咽管附近的肉也一起減掉了，所以出現耳咽管功能失調的問題，導致耳悶、耳鳴和回音的症狀，最簡單的治療方式就是「增重」，把附近的組織填回去，沒想到妹妹聽完治療方式，走出診間的樣子特別神采飛揚，彷彿病都好了，看來妹妹打算與疾病和平共存。

此文一出，有網友詢問其他治療的方式，丁孟昌指出，注射玻尿酸的確是解法，但比較少人會那麼做，建議從飲食開始著手，不要吃那麼清淡，多補充水分，讓自己水腫一些，就會有效果。

減重 醫師

延伸閱讀

吃飯、麵會胖？醫曝吃碳水化合物「最佳時段」，血糖穩、不囤脂 ｜元氣網

水喝錯小心中風！醫曝3案例太多太少都罹病 「黃金5法則」教正確喝法

黑便嘔吐險喪命 15歲少年十二指腸潰瘍出血竟是幽門桿菌作祟

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

相關新聞

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

水喝錯小心中風！醫曝3案例太多太少都罹病 「黃金5法則」教正確喝法

喝水看似簡單，卻藏著許多健康密碼！醫師劉博仁近日在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文提醒，喝水方式不對可能引發多種健康問題，包括泌尿道感染、睡眠品質下降，甚至腦中風。他分享三個真實案例，並提出「黃金喝水法則」，提醒民眾喝水不僅要「喝對量」、更要「喝對時機」。

淡江大橋16日合龍儀式 陳世凱：明年5月12日通車 估舒緩30％車流

全台矚目的淡江大橋工程進入最後關鍵時刻，銜接淡水與八里兩岸的主橋將於9月16日舉行合龍儀式，象徵這座全世界最大跨距的單塔...

炎熱午後雨「台北市」恐飆38度 下周注意熱帶擾動發展

未來天氣比較穩定，偏向午後局部雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天至周日，可能在山區會有局部大雨發生...

還有3天！不二坊蛋黃酥9/14起門市休19天 中秋前4天恢復

中秋節腳步近了，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥的中秋節電話訂單已滿，已不再接受訂購，並從9月14日起到10月2日共19天，門市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。