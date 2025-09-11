上班族注意！每天坐11小時死亡率飆升40％ 醫曝救命方法：抖腳

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
長時間久坐，可能悄悄埋下健康警訊。圖／AI生成
長時間久坐，可能悄悄埋下健康警訊。圖／AI生成

現代人長時間久坐，不只讓身體僵硬、腰痠背痛，更可能悄悄埋下健康警訊。日本知名抗老醫師鎌田實指出，有研究發現，每日坐超過11小時的人，死亡風險竟比每日坐不到4小時的人高出近4成，長期下來更會提高糖尿病、心血管疾病失智症慢性病的機率。

鎌田實在《President Online》撰文提到，久坐被視為現代社會的「隱形殺手」，尤其會影響下半身的血液循環，當腿部肌群長時間未活動，小腿這個「第二顆心臟」的幫浦功能就會下降，導致血流滯留，進一步引發腿部水腫、注意力下降、腰背痠痛等症狀，若長期忽視，還可能成為糖尿病、心血管疾病、失智與憂鬱等病症的溫床。

為改善久坐帶來的危機，鎌田實建議可以透過一個簡單動作「正確抖腳」來活化小腿肌群、刺激血液回流。他說，坐在椅子前端、背部挺直，雙膝維持90度，將腳跟稍微抬高約2公分，再以左右交替或雙腳同時小幅快速晃動的方式抖動，能有效促進循環、減緩水腫。

不過他也提醒，這個動作重點在於「輕柔有節奏」，並非激烈運動，若太過用力，反而會造成反效果。除了抖腳，也應養成定時起身活動的習慣，像是深蹲或原地小跳1分鐘，都是日常中能輕鬆做到的保健方式，有助於延緩老化、穩定健康。

老化 憂鬱 失智症 慢性病 心血管疾病

