沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
現代人生活壓力大，不過壓力卻對健康卻能左右代謝，有醫師建議，多運動讓身體對壓力比較有抵抗力，加上飲食及規律睡眠，也相當重要。圖／翻攝自基因醫師張家銘臉書
現代人生活壓力大，不過壓力卻對健康卻能左右代謝，有醫師建議，多運動讓身體對壓力比較有抵抗力，加上飲食及規律睡眠，也相當重要。圖／翻攝自基因醫師張家銘臉書

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上升。這個過程不需經過腎上腺素或胰島素，是大腦直接下令的「快閃命令」，醫師指出，若讓壓力變成日常，血糖就會逐漸失控。

預防糖尿病不是只靠少吃多動，還要把壓力管理放進日常健康策略裡。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，多運動讓身體對壓力比較有抵抗力，加上飲食及規律睡眠，也相當重要。

不少民眾有這樣的經驗，一直注意飲食，血糖仍突然飆高；或趕著交報告、被主管盯得緊、家裡突發狀況，即使沒多吃東西，血糖還是偏高。張家銘表示，這種狀況示可能是壓力在背後作祟。

張家銘說，有些人壓力大時完全吃不下， 反之有些人想一直吃，特別是甜的、油的食物。研究說明，在壓力初期，杏仁核會抑制食欲，但長期壓力讓調控失靈，變成報復性暴食。久了不但血糖亂，體重也開始往上跑，也就是說「壓力是隱形肥胖與糖尿病的共犯」。

根據研究的結果，張家銘提醒大家，健康管理不能只看飲食和藥物，壓力管理也要列入日常功課。第一步如果發現自己血糖在壓力大的時候容易失控，千萬不要只怪自己吃錯東西。先停下來想想，是不是壓力在拉高血糖。學會這樣覺察。

張家銘說，第二步找到屬於自己的「降壓開關」很重要，有人靠深呼吸，有人喜歡快走，也有人聽音樂或做瑜伽。重點不是形式，而是能讓大腦安心，減少杏仁核的過度反應。

張家銘說，規律睡眠是關鍵，熬夜就像是對身體施加一種慢性壓力，杏仁核會一直保持警戒，血糖自然難以穩定。再來運動是最簡單卻最有效的選擇，不管是每天散步半小時、打球流汗，運動能讓身體對壓力比較有抵抗力，同時改善胰島素敏感性，幫助血糖回穩。最後飲食上則建議少吃精緻糖，因壓力和糖加在一起，就像雙重打擊，讓血糖更難控制。

張家銘表，壓力真的是「隱形共犯」，不是只壓在心裡，也會壓在血糖上，如果能更有意識去調整生活，幫助身體回到平衡。

壓力 運動

