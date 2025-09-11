快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聽新聞
0:00 / 0:00

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。示意圖／ingimage
營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。示意圖／ingimage

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

2025年哈佛大學與復旦大學合作的最新研究則進一步發現，若每日攝取超過11份超加工食品，出現帕金森氏症早期症狀（如便祕、睡眠障礙）的機率，將是低攝取者的2.5倍。這些「非運動型」初期徵兆雖然不易察覺，卻可能是神經系統提早老化與退化的警訊。

薛曉晶在臉書粉專指出，所謂「超加工食品」，是指經過高度工業化製程、原型食材比例極低，並添加大量糖分、鹽分、油脂，以及乳化劑、防腐劑、人工香料與甜味劑等添加物的加工製品。常見類型包括餅乾、泡麵、香腸、熱狗、速食、甜點與含糖飲料等，都是日常生活中容易被忽略的高風險來源。

這類食品為何會影響大腦？研究推測，超加工食品內含的大量添加物與高脂組成，可能破壞腸道菌群平衡，進而引發慢性發炎反應；同時，高溫油炸與加工過程會產生自由基，這些活性分子可能損傷腦細胞DNA、破壞神經元功能，長期累積恐加速認知能力退化與腦部萎縮，增加罹患失智症與帕金森氏症的機率。

針對飲食調整，薛曉晶建議從三個面向入手：第一，將三餐主食改為原型食物，如全穀雜糧、蔬果與天然蛋白質，讓超加工食品退為配角；第二，每日攝取至少五份蔬果，搭配橄欖油、深海魚等富含多酚與ω-3脂肪酸的食材，有助降低氧化壓力；第三，重視腸道保健，多補充優格、泡菜、燕麥等富含益生菌與膳食纖維的食物，從腸道出發，為大腦建立長期防護力。

她提醒，腦部退化疾病並非老年人專屬，現代人長期處於壓力與不良飲食環境下，神經退化風險已逐漸年輕化，及早建立健康飲食觀念、減少對高風險食品的依賴，才是守護大腦健康的關鍵。

DNA 失智症 老年人 益生菌 帕金森氏症

延伸閱讀

要有人吃啊！婆婆拜拜堅持「三牲禮」擺滿桌 媳婦崩潰直呼：乾糧不行嗎？

水喝錯小心中風！醫曝3案例太多太少都罹病 「黃金5法則」教正確喝法

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

峇里島暴雨成災！半個人淹水裡 藍波老師苦中作樂：旅行就是這麼好玩

相關新聞

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

上班族注意！每天坐11小時死亡率飆升40％ 醫曝救命方法：抖腳

現代人長時間久坐，不只讓身體僵硬、腰痠背痛，更可能悄悄埋下健康警訊。日本知名抗老醫師鎌田實指出，有研究發現，每日坐超過11小時的人，死亡風險竟比每日坐不到4小時的人高出近4成，長期下來更會提高糖尿病、心血管疾病及失智症等慢性病的機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。