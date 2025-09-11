失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍
看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。
2025年哈佛大學與復旦大學合作的最新研究則進一步發現，若每日攝取超過11份超加工食品，出現帕金森氏症早期症狀（如便祕、睡眠障礙）的機率，將是低攝取者的2.5倍。這些「非運動型」初期徵兆雖然不易察覺，卻可能是神經系統提早老化與退化的警訊。
薛曉晶在臉書粉專指出，所謂「超加工食品」，是指經過高度工業化製程、原型食材比例極低，並添加大量糖分、鹽分、油脂，以及乳化劑、防腐劑、人工香料與甜味劑等添加物的加工製品。常見類型包括餅乾、泡麵、香腸、熱狗、速食、甜點與含糖飲料等，都是日常生活中容易被忽略的高風險來源。
這類食品為何會影響大腦？研究推測，超加工食品內含的大量添加物與高脂組成，可能破壞腸道菌群平衡，進而引發慢性發炎反應；同時，高溫油炸與加工過程會產生自由基，這些活性分子可能損傷腦細胞DNA、破壞神經元功能，長期累積恐加速認知能力退化與腦部萎縮，增加罹患失智症與帕金森氏症的機率。
針對飲食調整，薛曉晶建議從三個面向入手：第一，將三餐主食改為原型食物，如全穀雜糧、蔬果與天然蛋白質，讓超加工食品退為配角；第二，每日攝取至少五份蔬果，搭配橄欖油、深海魚等富含多酚與ω-3脂肪酸的食材，有助降低氧化壓力；第三，重視腸道保健，多補充優格、泡菜、燕麥等富含益生菌與膳食纖維的食物，從腸道出發，為大腦建立長期防護力。
她提醒，腦部退化疾病並非老年人專屬，現代人長期處於壓力與不良飲食環境下，神經退化風險已逐漸年輕化，及早建立健康飲食觀念、減少對高風險食品的依賴，才是守護大腦健康的關鍵。
延伸閱讀
