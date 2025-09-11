快訊

「台灣好行鵬琉線」貴重遺失物尋回率百分百 還幫外籍旅客寄回國

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台灣好行大鵬灣琉球線2020年底開通，連接高鐵左營、東琉線碼頭與大鵬灣交通，成為國內外旅客出遊的重要選擇。圖／鵬管處提供
台灣好行大鵬灣琉球線2020年底開通，連接高鐵左營、東琉線碼頭與大鵬灣交通，成為國內外旅客出遊的重要選擇。圖／鵬管處提供

許多外國旅客都有在台灣遺失物品順利找回的經驗，蔚為美談。台灣好行大鵬灣琉球線經營業者高墾線共同經營管理中心統計，去年至今有近千件乘客遺失物，其中貴重物品有400多件，在業者協助下，貴重物品幾乎百分百尋獲並順利返還。

台灣好行大鵬灣琉球線2020年底開通，連接高鐵左營、東琉線碼頭與大鵬灣交通，成為國內外旅客出遊的重要選擇。不過不少粗心旅客將物品遺留在車上，據統計，去年至今年六月共有近千件遺失物，其中貴重物品有447件，包括手機、錢包、行李箱、證件、護照等。

管理中心表示，公車業者協助處理乘客遺失物方面非常細心，貴重物品協尋成功率幾乎達100%，一般物品協尋成功率也有86%，僅14%因無人認領而暫置。其中外國旅客遺失物占比約14%，業者也曾多次幫外國遊客找回護照、行李等重要物品。

業者表示，愈來愈多國際旅客選擇搭乘此路線，今年曾幫美國籍遊客尋回護照，幫法國、韓國、香港遊客找回行李背包，甚至連旅客返國後也協助遺失物寄返歸還，讓旅客稱讚連連，直呼服務真的太好了。

大鵬灣國家風景區管理處表示，台灣好行大鵬灣琉球線是安全便捷的交通工具，鼓勵旅客多加利用，並提醒出行時應隨時留意個人隨身物品，以免遺失影響行程。

台灣好行大鵬灣琉球線外國旅客遺失物占比約14%，業者曾多次幫外國遊客找回護照、行李等重要物品。圖／鵬管處提供
台灣好行大鵬灣琉球線外國旅客遺失物占比約14%，業者曾多次幫外國遊客找回護照、行李等重要物品。圖／鵬管處提供
台灣好行大鵬灣琉球線外國旅客遺失物占比約14%，業者曾多次幫外國遊客找回護照、行李等重要物品。圖／鵬管處提供
台灣好行大鵬灣琉球線外國旅客遺失物占比約14%，業者曾多次幫外國遊客找回護照、行李等重要物品。圖／鵬管處提供

