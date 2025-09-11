北市白天恐飆38度極端高溫 「這條路體」感可降溫3度...原因曝光

氣象署上午發布高溫資訊指出，今天白天台北市為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。北市近來燠熱，著名的台北市仁愛林蔭大道，卻像「天然冷氣房」實測較一般道路低3度。公園處指出，降溫秘密來自仁愛路獨特的「複層森林」。

北市公園處指出，台北市仁愛路林蔭大道，走在仁愛路的林蔭下，總感覺比其他地方涼爽許多，近期實測發現，在日照最熾烈的時刻，仁愛路中央百米林蔭大道複層森林下的體感溫度，相較於周邊柏油路面，竟能平均下降約攝氏3度。

為何走在仁愛路感覺比其他道路涼？公園處解釋，這歸功於仁愛路獨特的「複層森林」 設計，這裡不只有高聳的樟樹、榕樹等喬木形成壯觀的樹冠層，下方還有杜鵑、馬櫻丹等灌木層，甚至有綠意盎然的地被植物，構築出三層遮陽的天然綠色穹頂。

公園處指出，多層次的植栽結構，能有效阻擋陽光直射，並透過植物的蒸散作用，帶走周遭熱能，猶如一台巨大的空氣清淨機與除濕機，同時發揮降溫效果。走進其中，猶如走入一個自然的巨型空調房，身心瞬間感到舒暢。

園藝工程隊長楊國瑜表示，民眾感覺天熱時，不妨走到仁愛路中央的林蔭大道上，親身體驗這「氣溫降3度」的神奇魔力，可以悠閒散步，感受微風輕拂；或是找個樹蔭下的小徑，享受沁涼的綠意。 台北市仁愛路林蔭大道像「天然冷氣房」實測較一般道路低3度。圖／北市公園處提供

商品推薦