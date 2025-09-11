黑便嘔吐險喪命 15歲少年十二指腸潰瘍出血竟是幽門桿菌作祟

台南一名15歲青少年因黑便、嘔吐、臉色蒼白及頭暈等症狀就醫，經檢查發現其有嚴重貧血，且血色素1天內從6g/dL降至4.9g/dL，緊急轉診至成大醫院，醫療團隊安排胃鏡檢查，驚覺青少年十二指腸潰瘍出血，立即進行治療，病情穩定後透過病理切片，原來是幽門桿菌感染。

成大醫院小兒肝膽腸胃科醫師羅筱淯表示，幽門桿菌是一種革蘭氏陰性、螺旋狀的細菌，能在胃酸環境中存活；感染者約有10%至20%風險發展成消化性潰瘍，約1%至2%可能發展為胃癌，且研究顯示7成胃癌與幽門桿菌相關，因此世界衛生組織也將幽門桿菌列為第一級致癌物。

她提到，兒童及青少年感染幽門桿菌機率受地區環境和社會經濟影響，且感染的臨床症狀多樣化，臨床表現可能不典型，常見症狀包括慢性腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、食慾不振等，與其他常見腸胃疾病相似，但嚴重感染恐導致消化性潰瘍出血，出現黑便、嘔血及貧血等症狀，若未及時治療，可能因潰瘍出血、穿孔導致病況危急。

羅筱淯說明，近期一名15歲青少年因有黑便、嘔吐、臉色蒼白及頭暈等症狀就醫，起初發現其有嚴重貧血，醫療院所以輸血及藥物治療，但少年仍持續嘔吐，且吐出咖啡色嘔吐物，血色素更在1天內由6g/dL降至4.9g/dL，情況相當危急，才趕緊轉診至成大醫院。

該名青少年病患抵達急診時，臉色蒼白、心搏速度偏快，立即輸液補充並安排胃鏡檢查，發現其十二指腸潰瘍出血，醫療團隊隨即進行腎上腺素注射及雙極電燒止血術，病情逐漸穩定，後續經胃鏡追蹤檢查，潰瘍已止血，但胃部呈現結節性胃炎，透過病理切片等檢查，發現原來是幽門桿菌感染，青少年經四合一抗生素療法治療後，症狀已完全改善。

羅筱淯表示，幽門桿菌感染診斷方法像是胃鏡檢查，觀察胃部和十二指腸黏膜狀況，並取樣進行病理切片檢查測試等，也可透過碳-13尿素呼氣測試、糞便抗原測試和血清抗體測試；治療則以三合一療法或四合一療法為主，療程約7至14天，必須按時完成療程以確保療效。

羅筱淯也強調，若能及早發現並治療幽門桿菌感染，兒童及青少年的預後大多良好，但若未及時治療，恐導致慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至增加胃癌風險，因此提醒民眾，治療後仍應定期追蹤，以確保完全根除幽門桿菌。

