太魯閣、阿美、客家菜齊上桌 花蓮「吉‧野餐」端出在地幸福滋味

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉舉辦「吉‧野餐」原民農食美味甄選競賽，吸引34組團隊參賽，今年特別以野菜和特色食材為主角。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉舉辦「吉‧野餐」原民農食美味甄選競賽，吸引34組團隊參賽，今年特別以野菜和特色食材為主角。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉舉辦「吉‧野餐」原民農食美味甄選競賽，吸引太魯閣族、阿美族、新住民及客家族群等34組團隊參賽，大家端出最具創意的特色料理，不僅比拚廚藝，更帶來一場文化交融的味覺饗宴。

昨天現場氛圍熱烈又充滿驚喜，各隊紛紛展現巧思，有人把龍葵入醬，創造出少見的獨特風味；南華芋頭因鬆軟口感，成為甜點必備食材；有人用蘋果干做成玫瑰花造型擺盤，美得讓人捨不得吃；飲品組更有選手將刺蔥與檸檬結合，調出清爽新奇的口感，每一道料理都讓評審與民眾眼睛一亮。

這次評審陣容也相當專業，包括「慕名私房料理」主廚胡志強、台灣原住民慢食廚師聯盟負責人樂舞詩‧拉后、上騰工商餐飲科主任賴亮呈、第二屆冠軍芦建生，以及曾登上雜誌封面的主廚吳炘隆。

吉安鄉長游淑貞表示，「吉‧野餐」不只是比賽，更是推廣在地農產與凝聚族群情感的重要平台。今年特別以野菜和特色食材為主角，像龍鬚菜、韭菜、芋頭、吉安米、吉野一號米、麵包果、木鱉果，以及月桃、刺蔥、香椿、馬告等原民香料，都被巧妙運用在料理中，展現吉安飲食文化的多樣性與創新力。

游淑貞強調，透過活動不僅能挖掘部落不同世代的料理人才，也讓更多人重新認識在地食材的價值，鄉公所未來還會持續規畫培訓課程，協助料理新秀精進廚藝，讓「吉‧野餐」成為花蓮代表性的美食品牌活動。

活動現場除了競賽，還有市集行銷與擺攤視覺培訓，讓來參觀的民眾邊逛邊吃，體驗花蓮的幸福滋味，參賽隊伍各展長才，讓大家吃到原民、客家與新住民料理的多元魅力。

吉安鄉長游淑貞（左二）表示，「吉‧野餐」不只是比賽，更是推廣在地農產與凝聚族群情感的重要平台。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉長游淑貞（左二）表示，「吉‧野餐」不只是比賽，更是推廣在地農產與凝聚族群情感的重要平台。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉舉辦「吉‧野餐」原民農食美味甄選競賽，吸引太魯閣族、阿美族、新住民及客家族群等34組團隊參賽，大家端出最具創意的特色料理。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉舉辦「吉‧野餐」原民農食美味甄選競賽，吸引太魯閣族、阿美族、新住民及客家族群等34組團隊參賽，大家端出最具創意的特色料理。圖／吉安鄉公所提供

