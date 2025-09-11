「阮有一個夢」台南2阿公學作曲 自辦人生演唱會「圓夢」

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校阿公級學員黃建霖（左三）及黃新弟（右三）在演唱會前利用時間練習。記者鄭惠仁／翻攝
台南社大台江分校阿公級學員黃建霖及黃新弟有個開演唱會的夢，2年來學習作曲，創作近百首歌曲，其中有為溪南寮金獅陣創作的「陣頭」，更有送給妻子的愛情之歌。9月12日晚上7點半，將在台江文化中心舉辦人生圓夢演唱會。他們為家鄉也為人生作曲、寫歌。

社大台江分校表示，為營造台江學習型社區，台江分校結合台江十六寮村廟，推動大廟興學，一村一廟一樂團，為家鄉寫歌作曲，鼓勵鄉親在地學習，學習在地培育積極公民及藝文社群。台江作曲班學員黃建霖、黃新弟雖然年過半百，也當阿公，2年的學習，分別創作60幾首台江新曲，兩人並決定為自己人生圓夢，明晚在家鄉台江文化中心舉辦「阮有一個夢」個人詞曲創作發表會。

黃建霖是溪南寮興安宮主委，黃新弟則是台江本淵寮子弟，曾擔任黃家宗祠山岳堂主委，熱心地方公益，他們勇於學習創作，舉辦演唱會，追逐夢想的精神，值得大家讚賞。其中黃建霖為弘揚溪南寮金獅陣精神，特別為家鄉創作「陣頭」，也將在此次演唱會發表，

57歲黃建霖說，自小喜歡唱歌，也有著歌星夢，夢想自己能辦場演唱會。此次能與黃新弟一起在家鄉台江文化中心，舉辦「阮有一個夢」演唱會，祖孫三代一起參加，最大感動就是能為自己圓夢，除了為家鄉溪南寮金獅陣創作「陣頭」新曲之外，更創作「伴阮真愛」之歌，要感謝妻子一生的辛勞。

64歲黃新弟分享，自己年輕時也有位自己辦場演唱會的夢想，來到台江分校上作曲課一年半，樂理從不懂變了解，創作歌曲，十分開心。這場演唱會最大感動是可以圓夢，其中自己創作「要攬猶原是你」，要送給妻子，自己也會演唱來感謝妻子。

台南社大台江分校阿公級學員黃建霖及黃新弟有個開演唱會的夢，9月12日晚上7點半，將在台江文化中心舉辦人生圓夢演唱會。記者鄭惠仁／翻攝
