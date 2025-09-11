結合全市37家醫療院所 竹市疫苗預約系統9月23日啟用
為提升民眾疫苗接種便利性，新竹市政府建置「新竹市疫苗預約系統」，今舉行「疫起來預約，健康不漏接」系統上線發布會。代理市長邱臣遠宣布，該系統將於9月23日正式啟用，將結合全市37家醫療院所共同提供接種服務，民眾可透過簡單、快速、便利的線上預約管道 (https://e-vac.hcchb.gov.tw/)，輕鬆完成預約。同時，系統亦已串聯「新竹通」App，讓民眾更即時掌握接種資訊。
邱臣遠表示，隨著中央流行疫情指揮中心新冠肺炎疫苗預約平台退場，市府自去年起積極打造專屬於竹市的疫苗預約系統，民眾只要透過電腦或手機，即可輕鬆查詢可預約的時段與地點，並即時完成預約，省去往返奔波的時間。同時，該系統也可協助醫療院所更有效安排人力與資源，提升整體服務效率。
他說，市府推動智慧城市發展，將疫苗預約系統整合至「新竹通APP」，避免重複建置，提升公共服務的延續性與便利性，這次特別重視數位資產的整合與應用，讓疫苗預約系統成為防疫超前部署的一環。
邱臣遠說，未來市府將持續擴大醫療院所加入，透過「智慧選項制」完善數位健康照護，不僅能滿足市民日常防疫需求，未來也將持續串聯更多醫療資源，全面優化健康服務。
衛生局表示，為鼓勵民眾躍使用並熟悉平台操作，新竹市疫苗預約系統將於9月11日至22日試營運期間，在三個行政區陸續舉辦推廣活動，邀請民眾踴躍參與。相關活動訊息將公布於衛生局網站 ( https://dep.hcchb.gov.tw/ ) 凡參與推廣活動的市民即可獲得限量精美小禮。市府亦透過多元管道，加強宣導。
