花蓮美術館16日起售票 全票20元可跨館暢遊石雕博物館

花蓮縣美術館經封館大規模整修，去年重新啟用，縣府提升展覽品質及宣傳力道，近日修訂經營管理規則，比照鄰近的石雕博物館收費，全票20元、縣民免費，且採兩館聯運，1張票可盡情欣賞石雕及美術館展覽，盼藉此吸引更多人親近藝術。

台灣首座石雕專題建館的石雕博物館於2001年開館，花蓮美術館前身是1983年啟用的文化中心文物陳列館，兩館都位於花蓮縣文化局園區。美術館因館舍老舊，縣府斥資數千萬元，封館整修2年，去年2月重新啟用，有全新的品牌視覺形象及展出空間。

美術館原本免門票，文化局近日修訂經營管理規則，16日起比照石雕博物館收費，全票20元，軍警消、學生、團體等半票10元，縣民、65歲以上長者、12歲以下兒童、身心障礙者、博物館學會會員、導遊領隊、榮譽志工等免費，持任一館當天門票可跨館參觀。

文化局視覺藝術科長林鍾妏說，石雕博物館一年遊客數最多時有5、6萬人次，即使疫情後也有2、3萬人次，半數為縣外來客，尤以雙北、桃園最多。美術館啟動售票機制，與石雕博物館跨館參觀，希望相互拉抬，擴大效益。

林鍾妏說，兩館距離近，走路只要1分鐘，但以往石雕博物館較有知名度，今年已向文化部提案爭取行銷宣傳費，加強美術館宣傳力道，包括建置中英文雙語官網、拍攝短影音等，9月至12月每月有一檔美學講座。

她表示，美術館以往偏向地區社團藝文交流中心，也正努力提升展覽品質，比照石雕博規畫大型精緻策展，上半年開放全國個人或團體申請，下半年有主題性策展，像是國際徵件的洄瀾美展、大型特展等，今年底就有太魯閣當代藝術特展，將優先邀請縣內藝術家參展。

吳小姐表示，全票才20元，且縣民免費，其實很便宜，重點是展覽品質要好，只要是展出內容好，願意入館欣賞。 花蓮縣美術館16日起售票，全票20元，縣民免費，持當天門票可跨館參觀石雕博物館。記者王燕華／攝影

商品推薦