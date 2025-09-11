機捷A7通勤尖峰人滿為患盼加開班次 營運方說話了

機場捷運近2年因1200通勤月票上路，往返雙北通勤旅客成長不少，近日傳出民眾抱怨月台、列車空間狹小擁擠，盼增加通勤尖峰班次；負責機捷營運的桃園大眾捷運公司表示，月台與列車空間即使在尖峰時段都有餘裕，並無旅客無法搭上列車情況。

民眾在臉書社團「A7重劃區大小事」貼文指出，機捷A7站平日每天早上都擠滿人，上車後連站的空間都沒有，希望新北林口、桃園龜山2地民代協助增加通勤班次；此文一出立刻引起熱烈討論，有人附議通勤人多令人感到悶熱窒息，有人稱當地人口持續增加恐未來恐更嚴重，桃園市議員李宗豪和陳雅倫留言允諾反映問題，但也有人認為上班尖峰各捷運站都是此情，並指機捷人車擁擠狀況比起雙北板南線、橘線和綠線好。

桃捷公司今發聲明，指機場捷運平日上午6時47分從A7體育大學站出發列車的乘載率為每平方公尺1.71人，相較都會型捷運尖峰時間乘載率每平方公尺3人以上，空間明顯有餘裕。針對民眾反映月台擁擠情況，主因A7站是採側式月台設計，候車空間較小，但調閱月台監視器之後，人潮主要集中在電扶梯與樓梯處，其餘地方都還有空間，未來將安排現場人員疏導。另外，觀察該時段旅客均能順利上車，月台上並無旅客無法搭上列車。

桃捷公司表示，公司自從啟動營運模式優化措施，現已增開16班次加班車，平日尖峰時段通勤加班車更多達7班，未來將持續關注旅客搭乘狀況，提供更順暢的服務。

