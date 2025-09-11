整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

文章目錄 何謂「立百病毒」

傳染方式

臨床症狀

預防方法

國際疫情

立百病毒(Nipah Virus, NiV) 過去稱equine morbillivirus，為副黏液病毒（Paramyxoviridae）科，Henipavirus屬。

立百病毒為致死率極高的人畜共通傳染病！自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成如豬、馬、羊、狗、貓等多種動物感染，並傳染給人類。

立百病毒感染症最早於1998年在馬來西亞豬農場爆發，因地名而得名，世界衛生組織（WHO）估計，立百病毒死亡率介於40%至75%間，被列為重點疾病，目前尚無有效療法和疫苗，台灣目前無該疾病之通報個案。

1.立百病毒可藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。

2.食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。

3.有限的人與人之間的傳播。孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。

立百病毒自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成豬、馬、羊、狗、貓等多種動物感染，並傳染給人類。路透

立百病毒嚴重個案可導致腦炎及抽搐！病毒潛伏期為4至14天，感染症初期的症狀與流感類似，病人常有發燒、頭痛、暈眩、嘔吐、意識不清以及出現神經症狀等，並於24─48小時進展至昏迷。不過也有些人無症狀。

此外，康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變。

1.避免接觸果蝠或流行地區豬隻，及其他有可能感染的動物。

2.避免食用流行地區可能受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等。

3.養成良好的衛生習慣，如勤洗手（尤其是接觸動物後）及食用清洗乾淨之水果。

4.接觸動物時應採取適當防護措施，如戴手套、口罩及工作服等，尤其是處理生病的動物或其身體組織時；接觸後使用肥皂洗手或其他暴露部位。

5.落實執行院內感染管制措施，避免接觸到立百病毒感染者的血、體液（如：唾液、腦脊髓液等）或排泄物等，照顧或探望病人後應以肥皂或70%~75%酒精洗手液清潔消毒手部。

2023年印度西南部喀拉拉邦發生立百病毒疫情。法新社

南韓疾病管理廳9月8日宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病，所有從印度和孟加拉入境韓國人士均需完成健康申報。這是韓國自2020年新冠疫情調整「傳染病預防及管理法」後，首次新增第一級傳染病。

另外，印度和孟加拉近期皆出現立百病毒感染症病例，韓國當局已將兩國指定為「檢疫管理地區」。印度去年有2人染病死亡，今年已有4例，其中2人死亡；孟加拉去年5例和今年新增3例全部死亡。

印度喀拉拉邦自2018年以來已爆發過4次立百病毒疫情，上次是發生在2021年，他們當時還要同時應對新冠疫情。

立百病毒1998-1999年在馬來西亞及新加坡造成疫情，且2001年起在孟加拉陸續有疫情通報，但該病毒與1999年造成馬來西亞疫情的病毒為不同株。

