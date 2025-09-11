快訊

淡江大橋16日合龍儀式 陳世凱：明年5月12日通車 估舒緩30％車流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
全台矚目的淡江大橋工程進入最後關鍵時刻，連接淡水與八里兩岸的主橋將於9月16日舉行合龍儀式，象徵這座全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋邁向完工里程碑。聯合報系資料照

全台矚目的淡江大橋工程進入最後關鍵時刻，銜接淡水與八里兩岸的主橋將於9月16日舉行合龍儀式，象徵這座全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋邁向完工里程碑。交通部長陳世凱表示，淡江大橋通車後可分散、舒緩關渡大橋30％車流壓力，淡水前往林口、桃園的車程可減少20％。

淡江大橋總經費高達230.38億元，主跨距達450公尺，跨越淡水河道部分橋長920公尺，為全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋；淡江大橋主橋塔高達211公尺、相當於70層樓高。

交通部長陳世凱今接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚的專訪時表示，淡江大橋銜接淡水、八里兩岸，整座橋共有66塊閉合節塊，八里端39塊、淡水端24塊，中間塔柱3塊，最後1塊將於16日進行吊裝。

陳世凱說，過去說淡水八景，其中包含夕陽等，在設計這座橋時有多方考量，包含橋梁設計兼顧公路、軌道與景觀，不僅提供汽機車通行，還設有5公尺寬人行及自行車道，並預留八里輕軌空間，橋頭還會有旅客服務中心，讓旅客了解這座橋興建的故事、難度及特色，此外，也有考慮到夕照部分，因此不會讓淡水之名景象消失。

陳世凱表示，預計9月16日下周二舉辦合龍儀式，明年5月9日舉行通車典禮、5月12日正式通車。淡江大橋啟用後，預估可分散、舒緩關渡大橋30％車流壓力，淡水民眾前往林口、桃園的車程也能縮短20％。

陳世凱說，淡江大橋後續將由交通部負責管理，通車儀式也是由交通部舉辦，而當初淡江大橋是由時任行政院長賴清德所核定，因此9月16日合龍會邀請賴清德總統觀禮，至於新北市長侯友宜是否出席？陳世凱說，合龍儀式是由工程單位負責舉辦，屆時應開會邀請很多人。

淡水河 陳世凱 淡江大橋

