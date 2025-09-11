水喝錯小心中風！醫曝3案例太多太少都罹病 「黃金5法則」教正確喝法

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
喝水看似簡單，卻藏著許多健康密碼！醫師劉博仁近日在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文提醒，喝水方式不對可能引發多種健康問題，包括泌尿道感染、睡眠品質下降，甚至腦中風。他分享三個真實案例，並提出「黃金喝水法則」，提醒民眾喝水不僅要「喝對量」、更要「喝對時機」。

劉博仁提到，喝水不是「渴了才喝」，也不是「越多越好」，而是需要掌握時機與適量。以下是三位病人的案例：

案例一：喝太少水易致泌尿道感染

劉博仁提到，一位女士因為每天僅喝約500c.c.的水，長期不渴就不喝，導致泌尿道頻繁感染，需依賴抗生素治療。劉醫師指出，泌尿系統需要足夠的水分沖刷細菌，若水分不足，細菌容易孳生。

案例二：喝水過多影響睡眠品質

另一位女士因追求養生，每天喝超過3000c.c.的水，但因為飲水時機不對，常在睡前大量喝水，導致夜間頻尿、睡眠品質下降，白天精神不佳。劉博仁建議，睡前2–3小時應減少飲水，避免影響睡眠。

案例三：流汗脫水引發腦中風

第三個案例是一位工地工作的男士，由於流汗多且未即時補充水分，導致嚴重脫水，引發腦梗塞中風。劉醫師提醒，流汗不僅流失水分，也會失去電解質，若未補充，可能增加血液濃稠度及腦血管意外風險。

劉博仁分享了「黃金喝水法則」，教導民眾如何正確喝水：

1. 早起先喝一杯溫水：促進腸胃蠕動及代謝。

2. 餐前半小時飲水：幫助消化，但避免餐中大量飲水以免稀釋胃酸。

3. 兩餐之間少量多次補水：像給植物澆水一樣循序漸進。

4. 運動或流汗時補充：運動前小口飲水，運動中每15–20分鐘補充150–200c.c.。

5. 睡前飲水拿捏：無頻尿困擾者可小口補充，有頻尿困擾者需提前2–3小時減少飲水。

此外，他也提醒每日飲水量應以「體重×30c.c.」計算，例如體重60斤者每日需約1800c.c.的水分。白開水是最天然乾淨的來源，飲料、咖啡、酒精無法替代。

