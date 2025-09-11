快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

中秋吃文旦今年風災品質不一農改場專家提供挑選三要訣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
文旦大小與品質沒有一定關係。圖／台南農改場提供
文旦大小與品質沒有一定關係。圖／台南農改場提供

中秋節許多人吃文旦，不過今年因為颱風豪雨肆虐，品質不一。台南區農業改良場專家提供簡單實用的挑選三要訣，提醒「挑對文旦，吃得更對味！」希望大家買得安心、吃得開心。

全台文旦種植面積約3843公頃，主要產區台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣。各地為求文旦產品區隔，都冠上地名，要建立品牌打開知名度。

農改場果樹研究人員張汶肇表示，今年文旦生育期受颱風影響，部分產區果皮外觀產量減損，但果肉風味及口感依舊，8月中旬後陸續採收，經約一周辭水(俗稱消水)，果皮略為皺縮轉黃，果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，「令人口齒生香！」

張汶肇指出，文旦果實品質受土壤質地、植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者除可直接向熟識柚農試吃、購買，可掌握三大挑選文旦訣竅：

一、看果皮：挑選果皮光滑、油胞細緻者越佳，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。消費者想馬上品嘗，應選果皮呈淡黃色至黃色；若要久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現風味。

二、看果形：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

三、掂重量：不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）的果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。

農改場表示，果肉香Q彈牙、甜美多汁的文旦，不僅富含膳食纖維、維他命C與多種礦物質，更是兼顧美味與健康的節慶首選水果。營養價值高，膳食纖維有助消化，是天然健康食品，屬於少數耐存放、後勁足國產水果，正值產期，吃得健康美味又能做好體內環保。

中秋吃文旦今年風災品質不一農改場專家提供挑選三要訣。圖／台南農改場提供
中秋吃文旦今年風災品質不一農改場專家提供挑選三要訣。圖／台南農改場提供
果肉粒粒晶瑩剔透的富含膳食纖維及維他命C。圖／台南農改場提供
果肉粒粒晶瑩剔透的富含膳食纖維及維他命C。圖／台南農改場提供

文旦 消費者

延伸閱讀

台南麻豆文旦產量稀缺今年秒殺 有果農10年堅持不漲價原因曝

台東酪梨香蕉種苗風災復耕 農業部公告補助方案

雲林蔬果裝櫃啟航 2020年起外銷星馬逾1250噸

烏魚子變鳳梨酥！勞動部雲嘉南分署推15款創意中秋禮挺公益

相關新聞

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

淡江大橋16日合龍儀式 陳世凱：明年5月12日通車 估舒緩30％車流

全台矚目的淡江大橋工程進入最後關鍵時刻，銜接淡水與八里兩岸的主橋將於9月16日舉行合龍儀式，象徵這座全世界最大跨距的單塔...

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上分享親身經歷，直指台電電費帳單「亂算」問題，掀起網友熱烈討論。該網友表示，嘉義布袋的老家三合院幾乎無人居住，僅偶爾有親戚回去整理，然而最近收到通知，銀行自動扣繳電費的戶頭餘額不足。仔細查看8月帳單後，竟發現電費高達25萬多元！他憤怒直呼：「又不是挖比特幣，這電費也太誇張了吧！」

炎熱午後雨「台北市」恐飆38度 下周注意熱帶擾動發展

未來天氣比較穩定，偏向午後局部雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天至周日，可能在山區會有局部大雨發生...

太平洋高壓今起增強更熱 吳德榮：下周末有2熱帶擾動 各國模式差異大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、雲林縣、台南市、...

峇里島暴雨成災！半個人淹水裡 藍波老師苦中作樂：旅行就是這麼好玩

印尼度假勝地峇里島近日遭受暴雨侵襲，連續48小時的降雨導致洪水氾濫，部分地區水深達2至3公尺，已造成9人死亡及2人失蹤，災情嚴重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。