中秋吃文旦今年風災品質不一農改場專家提供挑選三要訣
中秋節許多人吃文旦，不過今年因為颱風豪雨肆虐，品質不一。台南區農業改良場專家提供簡單實用的挑選三要訣，提醒「挑對文旦，吃得更對味！」希望大家買得安心、吃得開心。
全台文旦種植面積約3843公頃，主要產區台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣。各地為求文旦產品區隔，都冠上地名，要建立品牌打開知名度。
農改場果樹研究人員張汶肇表示，今年文旦生育期受颱風影響，部分產區果皮外觀產量減損，但果肉風味及口感依舊，8月中旬後陸續採收，經約一周辭水(俗稱消水)，果皮略為皺縮轉黃，果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，「令人口齒生香！」
張汶肇指出，文旦果實品質受土壤質地、植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者除可直接向熟識柚農試吃、購買，可掌握三大挑選文旦訣竅：
一、看果皮：挑選果皮光滑、油胞細緻者越佳，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。消費者想馬上品嘗，應選果皮呈淡黃色至黃色；若要久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現風味。
二、看果形：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。
三、掂重量：不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）的果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。
農改場表示，果肉香Q彈牙、甜美多汁的文旦，不僅富含膳食纖維、維他命C與多種礦物質，更是兼顧美味與健康的節慶首選水果。營養價值高，膳食纖維有助消化，是天然健康食品，屬於少數耐存放、後勁足國產水果，正值產期，吃得健康美味又能做好體內環保。
