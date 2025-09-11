「蔡依林標準時間」難達到 醫示警：午夜才睡 心血管疾病風險激增

歌手蔡依林分享每天晚上9點半就上床睡覺，引發民眾效仿。不過，現代人生活忙碌，晚睡已成習慣，要提早至9點半睡覺有其困難，許多民眾感嘆「躺了半小時還在滑手機」。家醫科醫師李唐越說，研究顯示，晚間10時至11時入睡，為降低心血管黃金時段，民眾其實不需要硬逼自己達到「蔡依林標準時間」。

李唐越說，根據英國一項研究，分析8萬8千位民眾，發現晚上10至11時入睡者，罹患心血管疾病風險最低，若延後至午夜前的11至12時才入睡，罹患心血管疾病風險上升12%，若超過午夜才睡，風險提高達25%，且不論太早、太晚入睡，或睡眠時間太長、太短，都會提高心血管疾病風險，建議民眾多給自己彈性，反而有助放鬆入眠。

不過，部分民眾即使在合理時間入睡，隔天還是感覺睡不飽，白天精神不濟。李唐越說，這可能是受身體代謝狀態影響，與本身體脂、血糖等情況有關，一項研究指出，身體質量指數（BMI）超過25的過重族群，發生睡眠障礙風險比正常人高出33%，BMI超過30的肥胖者，睡眠障礙風險為過重者2倍。代謝異常干擾睡眠，會形成睡不好、疲憊、愈吃愈多的惡性循環。

李唐越說，臨床上常見3種與睡眠困擾相關的體質，包括體脂偏高型、血糖不穩型、慢性發炎型。體脂偏高或中央型肥胖者，脂肪堆積於呼吸道、胸部、腹部，容易影響呼吸系統，提高睡眠呼吸中止症風風險；空腹血糖高或胰島素阻抗病人，神經調節受干擾，不易進入深沉睡眠；身體處於慢性發炎、發炎指數偏高患者，容易淺眠，且修復功能下降，常誤認壓力過大，其實是身體慢性損耗。

李唐越說，睡眠與代謝之間彼此雙向干擾，晚睡會影響荷爾蒙及血糖穩定，體脂過高、血糖異常、慢性發炎，也會破壞睡眠品質，長期睡不好、白天不起精神，即使調整作息也無法改善的民眾，應從體脂率、血糖與發炎指標著手，過抽血檢查與專業團隊協助，找出真正干擾源，同時建議調整飲食習慣，控制代謝相關檢驗數值。

