嘉基數位植牙打造好口福 餐餐稀飯男大口吃牛排

嘉義67歲王男長年牙周病掉了幾顆牙，吃東西不方便，咬食物不夠力、咀嚼力不足，餐餐稀飯，近來假牙岌岌可危到嘉義基督教醫院牙科部診療，透過3D斷層掃描，檢視骨頭條件，再利用電腦模擬植牙位置，搭配3D列印導引模板，讓植牙精準、快速。重建缺牙區後，王男說，現在可以開心大口吃牛排了。

嘉基口腔醫學部醫師蔡祐年表示，植牙並不是人人都能直接進行，術前需先進行完整評估，包括X光、3D斷層影像及牙周檢查；同時也要考量身健康狀況，例如糖尿病、骨質疏鬆等慢性疾病或抽菸習慣，都可能影響植牙的成功率；醫師會依據病人的條件，設計最合適的療程，能有效提升植牙的安全性與成功率，避免手術風險。

醫師蔡祐年說，隨著數位技術的引進，能在術前先進行3D模擬、規劃植體位置與角度、並透過導引模板輔助植牙，大幅提升手術精確度、大幅縮短植牙手術時間，再搭配數位影像及精準導航系統，不僅減少組織損傷，也降低術後腫脹不適感。牙科的團隊更重視病人的心理狀態，會在術前充分解說，減少焦慮，讓病人更安心。

蔡祐年說，植牙並不是「做完就沒事」，植牙後要特別注意口腔清潔，養成正確刷牙與使用牙線或沖牙機的習慣；飲食方面，建議術後一開始避免咬堅硬食物，定期回診追蹤並持續保養，植體的壽命往往可以超過10年甚至更久，若忽略清潔，則可能出現植體周圍炎，甚至導致植牙失敗。

嘉基牙科團隊備有先進的數位影像設備（CBCT）、3D導航系統及跨科別支援團隊。不僅能協助高齡患者，也能處理全口重建或其他困難案例。透過數位導引規劃治療後，最終恢復了完整的口腔功能。

對病人來說，植牙不只是牙口的重建，更是一種生活品質的提升。嘉基牙科團隊希望透過數位化技術，讓病人不再擔心「掉牙就只能將就」，而是能自信地笑、自在地吃，把每一天都過得更有滋味。 嘉義基督教醫院口腔醫學部醫師蔡祐年表示，植牙後要特別注意口腔清潔，養成正確刷牙與使用牙線或沖牙機的習慣。圖／嘉義基督教醫院提供 透過數位導引規劃搭配數位影像及精準導航系統治療後，最終恢復完整的口腔功能。圖／嘉義基督教醫院提供 嘉義基督教醫院口腔醫學部醫師蔡祐年表示，術前需先進行完整評估，包括X光、3D斷層影像。圖／嘉義基督教醫院提供 在術前解說療程規畫，與病人充分討論。圖／嘉義基督教醫院提供 術前先進行3D模擬、規劃植體位置與角度、並透過導引模板輔助植牙，大幅提升手術精確度。圖／嘉義基督教醫院提供

