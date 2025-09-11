炎熱午後雨「台北市」恐飆38度 下周注意熱帶擾動發展

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中午前後,氣溫偏高,外出記得做好防曬、多補充水分。本報資料照片
未來天氣比較穩定，偏向午後局部雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天至周日，可能在山區會有局部大雨發生機率。今天在嘉義以南地區近山區的地方，也可能有局部大雨。未來幾天的氣溫偏高、炎熱，外出要做好防曬，避免中暑。

李孟軒表示，目前台灣上空整體雲量相當少，可以看到陽光，中午前後氣溫偏高。不過，中午之後，將有雲量發展起來，會有午後雷陣雨的情形。

至於台灣附近的環境，李孟軒表示，在中國上空有比較深厚的雲系，是鋒面所在的位置，不過，因為北方沒有明顯的冷空氣南下，這個深厚的雲系基本上不會影響到台灣。另外，在台灣南邊的部分，南海至菲律賓東邊目前雲量也是比較少的，所以這1周沒有熱帶雲系開始發展起來。

不過，李孟軒表示，要留意下周開始，在菲律賓東方海面，可能會逐漸有熱帶擾動發展的情形，氣象署會持續觀察。

降雨趨勢，李孟軒表示，整體上來說變化不大，以今天到周日來說，留意午後雷陣雨的發展，主要在西半部地區和東半部山區。今天主要在各地山區和嘉義以南地區，會有一些午後局部大雨發生機率。明天至周日，基本上在山區可能還是會有局部大雨的情形。明天開始到周日清晨，西半部地區可能會有零星短暫陣雨。明後兩天在台東、恆春半島也會有零星的雨勢。

李孟軒表示，下周一、下周二預估整體水氣更少一些，各地大致上以晴到多雲為主；午後山區、大台北、南部地區會有一些局部的午後雷陣雨的情況。下周三會有南邊的水氣上來，在迎風面花蓮、台東、恆春半島，降雨機率有增加的趨勢，有局部的短暫陣雨，其他地區像是南部、中部以北的山區、東北部山區，偏向午後雷陣雨的情況。

溫度趨勢，李孟軒表示，接下來氣溫偏高，還是會有局部36度以上發生。今天台灣本島和各離島都有32度以上高溫發生，尤其西半部地區可能有局部34、35度，尤其大台北地區，像是台北市這一帶，可能會有38度左右高溫，新北市、中南部比較內陸的地方，也可能會有36度以上高溫發生。

李孟軒表示，未來天氣基本上還是以多雲到晴為主，不過，在中午過後還是有局部的午後雷陣雨發展。中午前後，氣溫偏高，外出記得做好防曬、多補充水分。

適逢年度大潮，李孟軒表示，今天在彰化至嘉義、花蓮沿海，漲潮期間水位還是偏高，可能有部分低窪地區有積淹水情形。

