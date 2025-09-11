台北水舞嘉年華周末登場連演37天...還有「水火共舞」限定場

2025台北水舞嘉年華周六在松山錫口碼頭彩虹橋登場，今年全面升級，不僅首創河面、橋面「雙水舞」打造120米「雙水幕」水舞平台。還首度推出水舞結合七彩低空焰火的「水火共舞」限定場，在9月13日開幕日和10月4日「追愛音樂祭」2天震撼登場。

台北市觀傳局指出，周末開幕當晚最大亮點就是晚間6時30分登場的「水火共舞秀」，七彩水舞結合震撼的低空焰火，加上雷射光效、火龍等特效，呈現爆破、拱門、風車、太陽等多款空中搖擺噴泉，視覺效果再升級；緊接著在晚間7時，YOYO藝人將以星光踢踏舞與水舞共演，呈現別具特色的「人水共舞」。

觀傳局表示，今年的水舞嘉年華從9月13日至10月19日，連續37天精彩連連，從開幕日開始，每天晚間6時30分至8時30分，每30分鐘都有一場由燈光、水舞與音樂交織的繽紛展演，也預告接下來每周末都有主題互動舞台。

此外，觀傳局表示，今年的水岸環境也全面升級，北市府水利處特別在活動場域全新打造眺望平台、水岸階梯及座椅等水岸休憩空間，民眾由基4號疏散門進入即可抵達。

觀傳局推薦民眾可以站在眺望平台上俯瞰水舞全景，也可以坐在面向基隆河的整排水岸階梯上，邊享用美食，邊悠閒觀賞水舞展演。現場還有愛情藝術牆及LOVE等打卡點，讓遊客在欣賞水舞之餘，也能感受浪漫氛圍與全新水岸風貌。

為避免演出期間水舞噴濺至人身，觀傳局指出，每場演出前5分鐘，彩虹橋將進行雙向管制，演出結束後即恢復通行；另松山側從成美長壽橋至麥帥一橋間的自行車道，在9月13日下午5時至晚間10時也進行管制，請民眾改道內湖側騎行，請民眾多加配合注意。

觀傳局指出，水舞展演活動場域交通，可搭乘捷運至松山站或火車到松山火車站下車後，步行即可抵達基4號疏散門進入活動會場，觀傳局邀請大家多加利用大眾運輸工具，並跟著現場路線指引，每天晚上一起到基隆河畔，欣賞精采水舞展演，與親朋好友共度浪漫時光。 2025台北水舞嘉年華周六在松山錫口碼頭彩虹橋登場。圖／北市觀傳局提供 2025台北水舞嘉年華周六在松山錫口碼頭彩虹橋登場。圖／北市觀傳局提供

