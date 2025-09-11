快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱（右）接受專訪時表示，將依3步驟復甦南部交通及觀光，還會在南部舉辦19個活動，盼吸引人潮並停留住宿。 圖／取自交通部長陳世凱臉書粉專
交通部長陳世凱（右）接受專訪時表示，將依3步驟復甦南部交通及觀光，還會在南部舉辦19個活動，盼吸引人潮並停留住宿。 圖／取自交通部長陳世凱臉書粉專

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會在南部舉辦19個活動，盼吸引人潮並停留住宿；至於交通部分，陳世凱說，目前正在規畫「屏南快速道路」，縮短前往墾丁的時間。

交通部長陳世凱今接受「POP撞新聞」黃暐瀚的專訪，針對丹娜絲颱風重創南台灣、墾丁爭議等觀光國旅問題，陳世凱指出，目前國旅形式正在改變，過去民眾前往墾丁都會去逛墾丁大街，但現在人潮逐漸轉移到其他地方如屏東、恆春、車城等。

陳世凱進一步指出，外界都說國旅好慘，但以住宿來說，2021年至2024年民宿加上飯店共增加1400多家，飯店從業人員增加360多人，此外，陸續多家高檔、星級酒店陸續在台灣投資、啟用。

陳世凱舉例，像是明年將在台北大巨蛋開幕的台北洲際酒店，另近期還有四季酒店、嘉佩樂酒店也陸續開幕，「若台灣市場不好，業者也不會來投資」，大家都說飯店很貴，但反而四星、五星級飯店訂房率很高，代表台灣人在國旅時，希望走的是「高品質」的旅遊及服務品質。

陳世凱說，風災重創南部，因此首要目標是疏通道路，再來就是景點修復重建，如溫泉區、觀景步道等，第3步就是引客，用活動帶動人潮，並透露未來將在南部舉辦約19個活動。

由於交通愈來愈便利，一日遊的比例也提高，陳世凱表示，盼民眾能「stay more, spend more」，因此已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，讓民眾可以stay more。

另外也規畫推出「北回之巔」的觀光發展計畫，也就是從北回歸線以南畫出一個曲線，從嘉義、台南、高雄、屏東、台東、到花蓮，勾勒一個「微笑南灣」的範圍。

至於規畫內容，陳世凱說，像是墾丁以北的大鵬灣未來將有國際級的高爾夫球場、villa、遊艇港等，思考整體南台灣觀光發展，把墾丁、恆春、東港的景點弄得更狠，小琉球生態也要保護好等，並串連更大景點，讓民眾更容易點到點進行旅遊。

前往墾丁的交通詬病已久，陳世凱坦言，確實許多人在搭高鐵到高雄後，後續的交通接駁是個問題。陳世凱指出，未來除有高鐵南延屏東，目前也正在規畫「屏南快速道路」可直達恆春，將大幅縮短搭車、行車時間。

墾丁 陳世凱 丹娜絲颱風

延伸閱讀

運動部今揭牌 交長陳世凱祝賀李洋「首位有金牌郵筒的部長」

交通部加速推動駕照制度改革 陳世凱：9月中公布完整方案

國道客運載客數減少 陳世凱：需求與實務有落差、全面盤點路網

上任滿周年！水災重創中南部觀光 交長陳世凱3步驟復甦、研擬活動補助

相關新聞

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

淡江大橋16日合龍儀式 陳世凱：明年5月12日通車 估舒緩30％車流

全台矚目的淡江大橋工程進入最後關鍵時刻，銜接淡水與八里兩岸的主橋將於9月16日舉行合龍儀式，象徵這座全世界最大跨距的單塔...

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上分享親身經歷，直指台電電費帳單「亂算」問題，掀起網友熱烈討論。該網友表示，嘉義布袋的老家三合院幾乎無人居住，僅偶爾有親戚回去整理，然而最近收到通知，銀行自動扣繳電費的戶頭餘額不足。仔細查看8月帳單後，竟發現電費高達25萬多元！他憤怒直呼：「又不是挖比特幣，這電費也太誇張了吧！」

炎熱午後雨「台北市」恐飆38度 下周注意熱帶擾動發展

未來天氣比較穩定，偏向午後局部雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天至周日，可能在山區會有局部大雨發生...

太平洋高壓今起增強更熱 吳德榮：下周末有2熱帶擾動 各國模式差異大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、雲林縣、台南市、...

峇里島暴雨成災！半個人淹水裡 藍波老師苦中作樂：旅行就是這麼好玩

印尼度假勝地峇里島近日遭受暴雨侵襲，連續48小時的降雨導致洪水氾濫，部分地區水深達2至3公尺，已造成9人死亡及2人失蹤，災情嚴重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。