陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會在南部舉辦19個活動，盼吸引人潮並停留住宿；至於交通部分，陳世凱說，目前正在規畫「屏南快速道路」，縮短前往墾丁的時間。

交通部長陳世凱今接受「POP撞新聞」黃暐瀚的專訪，針對丹娜絲颱風重創南台灣、墾丁爭議等觀光國旅問題，陳世凱指出，目前國旅形式正在改變，過去民眾前往墾丁都會去逛墾丁大街，但現在人潮逐漸轉移到其他地方如屏東、恆春、車城等。

陳世凱進一步指出，外界都說國旅好慘，但以住宿來說，2021年至2024年民宿加上飯店共增加1400多家，飯店從業人員增加360多人，此外，陸續多家高檔、星級酒店陸續在台灣投資、啟用。

陳世凱舉例，像是明年將在台北大巨蛋開幕的台北洲際酒店，另近期還有四季酒店、嘉佩樂酒店也陸續開幕，「若台灣市場不好，業者也不會來投資」，大家都說飯店很貴，但反而四星、五星級飯店訂房率很高，代表台灣人在國旅時，希望走的是「高品質」的旅遊及服務品質。

陳世凱說，風災重創南部，因此首要目標是疏通道路，再來就是景點修復重建，如溫泉區、觀景步道等，第3步就是引客，用活動帶動人潮，並透露未來將在南部舉辦約19個活動。

由於交通愈來愈便利，一日遊的比例也提高，陳世凱表示，盼民眾能「stay more, spend more」，因此已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，讓民眾可以stay more。

另外也規畫推出「北回之巔」的觀光發展計畫，也就是從北回歸線以南畫出一個曲線，從嘉義、台南、高雄、屏東、台東、到花蓮，勾勒一個「微笑南灣」的範圍。

至於規畫內容，陳世凱說，像是墾丁以北的大鵬灣未來將有國際級的高爾夫球場、villa、遊艇港等，思考整體南台灣觀光發展，把墾丁、恆春、東港的景點弄得更狠，小琉球生態也要保護好等，並串連更大景點，讓民眾更容易點到點進行旅遊。

前往墾丁的交通詬病已久，陳世凱坦言，確實許多人在搭高鐵到高雄後，後續的交通接駁是個問題。陳世凱指出，未來除有高鐵南延屏東，目前也正在規畫「屏南快速道路」可直達恆春，將大幅縮短搭車、行車時間。

