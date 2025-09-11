太平洋高壓今起增強更熱 吳德榮：下周末有2熱帶擾動 各國模式差異大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、高雄市為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日太平洋高壓逐漸增強，各地晴朗，白天偏熱、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。今天北部23至37度、中部22至36度、南部22至37度、東部22至36度。

下周一水氣略增，吳德榮表示，持續白天偏熱，午後降雨範圍略擴大，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周二、下周三水氣減少，各地晴朗，白天偏熱、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，花東亦有短暫降雨的機率。

至於何時才有第一波東北季風南下降溫？下一個熱帶擾動動向又如何？吳德榮表示，歐洲（ECMWF）AI模式與美國（GFS）模式20日20時模擬圖顯示，西北太平洋有兩個熱帶擾動，其發展強度及動向差異很大，且模擬持續調整中；言之過早，也是枉然，需耐心觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦