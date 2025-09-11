快訊

首波東北季風下周末南下 粉專：沒有涼空氣 將有一波颱風活躍期

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
首波東北季風預計下周末南下，但沒有涼空氣，還是很熱。本報資料照片
已經9月依然高溫酷熱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，首波東北季風預計下周末南下，但沒有涼空氣，還是很熱，不用抱太大期待。

要注意的是即將進入颱風活躍期，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一、下周二菲律賓東方低壓帶逐漸發展，預計下周三到9月底會有一波颱風活躍期，但會如何發展，模式持續變動中，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

