快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

迎接嘉義諸羅建城321周年好戲連臺 點亮秋冬觀光熱潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
光織影舞結合演出、市集 每年為嘉義市帶來滿滿人潮。圖／嘉市府提供
光織影舞結合演出、市集 每年為嘉義市帶來滿滿人潮。圖／嘉市府提供

嘉義市迎接「諸羅建城321周年」，今年秋冬推出系列重量級慶典活動，從9月底一路延續到年底，涵蓋宗教文化、光影藝術、音樂表演與國際賽事，讓市民與遊客共同感受嘉義市多元又熱鬧的城市魅力。

首場活動22日登場，民俗關鬼門，城隍夜巡夯家解厄」揭開序幕。當晚在中央噴水圓環將有九聖城隍齊聚諸羅城，結合在地吉祥社大二爺；吉勝堂什家將，「百米巨龍九子陣與巨型神將人偶表演。開場「夯夯」儀式象徵懺悔、除罪與重生，為市區注入嘉年華般的熱鬧氛圍。

緊接著10月4日至19日，年度中秋觀光IP活動「2025光織影舞藝術」將在北香湖公園登場。今年以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造沉浸式光影大冒險，結合奇幻市集，聚集繪劇、特攝、餐飲、手作藝術與質感選物，為遊客帶來前所未有的光影體驗。

年底重頭戲國際管樂節12月20日盛大登場，屆時來自國內外樂團齊聚，為城市注入世界音樂風情。壓軸「諸羅建城321周年城市博覽會」12月12日至28日展開，以「共享城市、宜居城市、摩登城市」為主軸，全面展示嘉市文化、社會、經濟及都市發展新風貌。還有搖滾音樂季、「開嘉市集」、諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等活動，持續為城市增添活力與觀光亮點。市府盼透過多元活動內容，將城市魅力推向國際舞台，並為觀光產業再創高峰。

今年上半年嘉市觀光表現亮眼。財政部統計，住宿業營利事業銷售額達15億4616萬8千元，較去年同期成長14.11%，創歷史新高。住宿人次達105萬4583人次，旅遊人次更高達1664萬5936人次，顯示嘉市觀光熱度持續升溫。市府強調，藉諸羅建城321周年系列活動，將宗教文化、藝術光影、音樂賽事與市集觀光結合，讓嘉義不僅是旅遊勝地，更是宜居

、共享與摩登兼具城市典範。

去年城隍夜巡。圖／嘉市府提供
去年城隍夜巡。圖／嘉市府提供
年底重頭戲國際管樂節12月20日盛大登場，屆時來自國內外樂團齊聚，為城市注入世界音樂風情。圖／嘉市府提供
年底重頭戲國際管樂節12月20日盛大登場，屆時來自國內外樂團齊聚，為城市注入世界音樂風情。圖／嘉市府提供

音樂 光影 嘉義

延伸閱讀

嘉義男拿走鄰人3條麻繩 竊盜罪判罰3千

網紅「鳳梨」嘉義遭連轟12槍 主嫌仍在逃！接應槍手男子延押2月

嘉義鹿草推低碳小旅行 網紅鄉長將開電動車接送

影／月餅價調漲 嘉市秋節挺弱勢…伴手禮開賣不受影響愛加倍

相關新聞

下周有颱風逼近台灣？ 專家曝關鍵時間點 也有東北季風南下趨勢

今天大環境仍受太平洋高壓影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，各地上午維持晴時多雲天氣，午後配合熱力作用，雲量增多，在...

風災吹出廢棄物問題 環團促調高光電板回收費率、建SOP

丹娜絲風災重創嘉義、台南多個光電場，造成近十四萬片光電板毀損，也出現大量廢光電板堆置待處理的問題。環保團體認為，光電板回...

太平洋高壓今起增強更熱 吳德榮：下周末有2熱帶擾動 各國模式差異大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、雲林縣、台南市、...

峇里島暴雨成災！半個人淹水裡 藍波老師苦中作樂：旅行就是這麼好玩

印尼度假勝地峇里島近日遭受暴雨侵襲，連續48小時的降雨導致洪水氾濫，部分地區水深達2至3公尺，已造成9人死亡及2人失蹤，災情嚴重。

雙北大雨特報 全台熱爆恐飆逾36度高溫

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新北市及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

颱風季下半季將開打 粉專：下周有機會首波東北季風 已有颱風活躍訊號

已經9月仍高溫酷熱，天氣什麼時候轉為秋高氣爽？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。