迎接嘉義諸羅建城321周年好戲連臺 點亮秋冬觀光熱潮

嘉義市迎接「諸羅建城321周年」，今年秋冬推出系列重量級慶典活動，從9月底一路延續到年底，涵蓋宗教文化、光影藝術、音樂表演與國際賽事，讓市民與遊客共同感受嘉義市多元又熱鬧的城市魅力。

首場活動22日登場，民俗關鬼門，城隍夜巡夯家解厄」揭開序幕。當晚在中央噴水圓環將有九聖城隍齊聚諸羅城，結合在地吉祥社大二爺；吉勝堂什家將，「百米巨龍九子陣與巨型神將人偶表演。開場「夯夯」儀式象徵懺悔、除罪與重生，為市區注入嘉年華般的熱鬧氛圍。

緊接著10月4日至19日，年度中秋觀光IP活動「2025光織影舞藝術」將在北香湖公園登場。今年以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造沉浸式光影大冒險，結合奇幻市集，聚集繪劇、特攝、餐飲、手作藝術與質感選物，為遊客帶來前所未有的光影體驗。

年底重頭戲國際管樂節12月20日盛大登場，屆時來自國內外樂團齊聚，為城市注入世界音樂風情。壓軸「諸羅建城321周年城市博覽會」12月12日至28日展開，以「共享城市、宜居城市、摩登城市」為主軸，全面展示嘉市文化、社會、經濟及都市發展新風貌。還有搖滾音樂季、「開嘉市集」、諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等活動，持續為城市增添活力與觀光亮點。市府盼透過多元活動內容，將城市魅力推向國際舞台，並為觀光產業再創高峰。

今年上半年嘉市觀光表現亮眼。財政部統計，住宿業營利事業銷售額達15億4616萬8千元，較去年同期成長14.11%，創歷史新高。住宿人次達105萬4583人次，旅遊人次更高達1664萬5936人次，顯示嘉市觀光熱度持續升溫。市府強調，藉諸羅建城321周年系列活動，將宗教文化、藝術光影、音樂賽事與市集觀光結合，讓嘉義不僅是旅遊勝地，更是宜居

去年城隍夜巡。圖／嘉市府提供 年底重頭戲國際管樂節12月20日盛大登場，屆時來自國內外樂團齊聚，為城市注入世界音樂風情。圖／嘉市府提供

