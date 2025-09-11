快訊

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

聯合新聞網／ 綜合報導

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上分享親身經歷，直指台電電費帳單「亂算」問題，掀起網友熱烈討論。該網友表示，嘉義布袋的老家三合院幾乎無人居住，僅偶爾有親戚回去整理，然而最近收到通知，銀行自動扣繳電費的戶頭餘額不足。仔細查看8月帳單後，竟發現電費高達25萬多元！他憤怒直呼：「又不是挖比特幣，這電費也太誇張了吧！」

該網友進一步前往台電查詢後，才發現實際應繳金額僅300多元，帳單上的度數完全不符。更驚人的是，同村其他住戶也遭遇類似情況，甚至已有好幾戶阿公阿嬤去繳了上萬的電費帳單，讓人不禁懷疑「這是怎麼回事？」

不少網友留言表示：「好可怕，詐騙竟然已經到了公務機關了」、「真的很誇張，還好有及時發現，不然就虧大了」、「台電本來就很扯，每期電費都用推算的，根本不抄表」。

多數網友對台電的出包感到不滿，有人表示：「反正帳單先寄出去，有發現有證據就退，沒發現就賺到」、「台電虧損的幾千億洞，原來要這樣補啊」、「台電溢收應該連同利息主動償還」。另有網友提出疑問：「被偷電or抄表員抄錯？」、「用電異常，台電沒打電話詢問？」甚至懷疑「詐騙電費」的可能性。

該網友提醒大家：「每期電費帳單使用銀行自動扣繳的務必要留意！」他強調，便利的自動扣繳方式雖然省事，但若不仔細核對帳單，很可能成為「冤大頭」。不少網友也建議：「紙本帳單還是比較保險，扣繳太方便久了真的很懶得去看」、「一定要每月核對帳單，保障自己的權益」。

台電 詐騙 嘉義 爆料公社 電費帳單

