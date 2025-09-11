嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳
有一名網友在臉書社團「爆料公社」上分享親身經歷，直指台電電費帳單「亂算」問題，掀起網友熱烈討論。該網友表示，嘉義布袋的老家三合院幾乎無人居住，僅偶爾有親戚回去整理，然而最近收到通知，銀行自動扣繳電費的戶頭餘額不足。仔細查看8月帳單後，竟發現電費高達25萬多元！他憤怒直呼：「又不是挖比特幣，這電費也太誇張了吧！」
該網友進一步前往台電查詢後，才發現實際應繳金額僅300多元，帳單上的度數完全不符。更驚人的是，同村其他住戶也遭遇類似情況，甚至已有好幾戶阿公阿嬤去繳了上萬的電費帳單，讓人不禁懷疑「這是怎麼回事？」
不少網友留言表示：「好可怕，詐騙竟然已經到了公務機關了」、「真的很誇張，還好有及時發現，不然就虧大了」、「台電本來就很扯，每期電費都用推算的，根本不抄表」。
多數網友對台電的出包感到不滿，有人表示：「反正帳單先寄出去，有發現有證據就退，沒發現就賺到」、「台電虧損的幾千億洞，原來要這樣補啊」、「台電溢收應該連同利息主動償還」。另有網友提出疑問：「被偷電or抄表員抄錯？」、「用電異常，台電沒打電話詢問？」甚至懷疑「詐騙電費」的可能性。
該網友提醒大家：「每期電費帳單使用銀行自動扣繳的務必要留意！」他強調，便利的自動扣繳方式雖然省事，但若不仔細核對帳單，很可能成為「冤大頭」。不少網友也建議：「紙本帳單還是比較保險，扣繳太方便久了真的很懶得去看」、「一定要每月核對帳單，保障自己的權益」。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言