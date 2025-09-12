很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
青花菜梗是最營養的部分，千萬別丟進垃圾桶。示意圖／Ingimage
青花菜梗是最營養的部分，千萬別丟進垃圾桶。示意圖／Ingimage

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，把營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

青花菜梗含有多種重要營養素。維生素C能強化免疫力、維持肌膚健康，但加熱容易流失，適合做湯品或濃湯，一併攝取營養。菜梗的食物纖維含量甚至比花球還高，能促進腸道蠕動、減少便秘，還能增加飽足感。鉀則能幫助排出多餘的鈉，對預防水腫、穩定血壓特別有幫助。

此外，青花菜梗中還含有β-胡蘿蔔素，具抗氧化作用，有助維持皮膚與黏膜健康。這類成分集中在外皮，削皮時別削掉太多，以免營養流失。若與油脂一同烹調，吸收率更高。另一個關鍵營養素是葉酸，可幫助細胞再生與預防貧血，對需要補充營養的人特別適合。

料理方式也很簡單，只要削去外層較硬的纖維，就能切片快炒或拌成小菜；也能與洋蔥一同煮熟後打成泥，製成青花菜梗濃湯，口感滑順又能完整保留營養。專家建議，短時間加熱或蒸煮並搭配湯汁一起食用，是最能避免養分流失的料理方式。總結來說，千萬別把富含營養的青花菜梗當作廚餘。下次料理時，不妨把菜梗一起吃下肚，既能攝取更多營養，也能減少浪費。

