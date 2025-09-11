國際局勢、關稅震盪 畢嘉士中秋公益禮盒買氣低迷

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

中秋節將屆，受全球局勢動盪、國際通膨高漲，經濟不穩與關稅調整等因素衝擊，民眾對公益捐款與商品支持度明顯下降，畢嘉士基金會指出，今年中秋公益禮盒買氣低迷，銷售量未達預期2成。

畢嘉士基金會指出，每年公益禮盒，是除了捐款外，基金會推動非洲馬拉威服務工作重要資源，包括當地學童教育獎助學金、水井維修與濾水器建置，青年與家庭經濟培力，幫助當地貧困家庭與孩子突破貧窮惡性循環。

但募款寒冬不僅限於海外服務，畢嘉士基金會指出，在台灣，基金會長期致力長者照護，屏東推動到宅沐浴服務、長輩健康共餐等工作，讓長輩能在熟悉社區與家庭環境獲妥善照顧，同樣也面臨資源不足的挑戰。

今年邁入第四季，畢嘉士基金會表示，大眾募款相較去年減少近兩成。隨著關稅議題震盪，百工百業受衝擊，恐怕在下半年持續反應，影響民眾捐款意願，屆時屏東長者服務或非洲馬拉威服務工作，恐面臨服務經費缺口壓力，這也意味著，海外孩子可能失去上學機會、乾淨飲水無法保障，本地長者在地老化支持恐難以延續，減少服務量能。

 

「社福工作最大的無奈，就是需求不會因景氣低迷而減少，反而會在困境中更加迫切。」基金會坦言，這不只是單一機構困境，服務需求逐年增加，但捐款卻逐年下降。物價高漲、人力成本上升，社福工作者長期在資源不足環境下努力堅守，卻常面臨「有心無力」的窘境。

當資源無法到位，最直接承受影響是孩子的學習機會、長輩的基本生活與一線服務者的身心壓力。「每一份公益禮盒，都是遠方孩子希望，每筆捐款都是守護長輩生活力量。」畢嘉士基金會呼籲，景氣雖寒冬，但愛心不能停歇，以行動支持，讓團圓祝福化為改變力量。

畢嘉士中秋公益禮盒銷售不到兩成，連帶影響非洲馬拉威服務。圖／畢嘉士基金會提供
中秋節將屆，受全球局勢動盪、國際通膨高漲，經濟不穩與關稅調整等衝擊，民眾對公益捐款與商品支持度明顯下降，畢嘉士基金會指出，今年中秋公益禮盒買氣低迷，銷售量未達預期2成。圖／畢嘉士基金提供
因國際局勢及通膨劇變，畢嘉士基金會募款衰退，影響非洲馬拉威服務。圖／畢嘉士基金會提供
中秋節將屆，受全球局勢動盪、國際通膨高漲，經濟不穩與關稅調整等衝擊，民眾對公益捐款與商品支持度明顯下降，畢嘉士基金會指出，今年中秋公益禮盒買氣低迷，銷售量未達預期2成。圖／畢嘉士基金提供
