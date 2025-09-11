小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運
日本一直是台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，除了觀光、品嚐美食，購物也幾乎是每趟行程的重頭戲。不過在日本購物時，部分商品其實受到航空運輸的攜帶或託運限制，旅客需多加留意。近期就有一名女網友在Threads上分享自己的親身經歷，透露姐姐到日本旅遊時，幫忙代購USB瀏海電熱棒捲，沒想到出境時因不符規定，4支電熱棒直接被機場人員當場丟棄，讓她相當傻眼。
原PO表示，姐姐這趟日本行特地要幫忙買近期非常熱門的USB瀏海電熱棒捲，卻在機場出境時才被告知這類產品禁止攜帶登機，結果整整4支直接報銷。她回頭查資料才發現，這類「無線、且無法拆電池」的加熱電器產品，確實依規定無法託運也不能帶上飛機，提醒大家務必要事先查清楚，「姐妹們真的要特別注意」。
貼文引來不少有相似經驗的網友共鳴，留言表示：「這支瀏海電熱梳，日本機場應該已經沒收上百支了」、「不能帶的原因不只是鋰電池，還因為它是加熱電器」、「不是只有回台灣不能帶，連帶去日本也可能被丟掉」、「我也親身實測過，真的會被沒收」。還有人提醒，「出門要做功課，這次是3000台幣的教訓」、「這規定其實很久以前就有了，買之前一定要查清楚」。
根據日本國土交通省公告，為防範鋰電池爆炸等風險，除了常見的行動電源、電池、打火機等物品外，「無線充電式電捲棒」也被列為禁止託運物品。若為插電式的電捲棒或離子夾則仍可託運，但無線電捲棒若無法拆卸鋰電池，將禁止託運與隨身攜帶上機。建議旅客購買前務必確認設備是否能拆電池，以免造成不必要的損失。
