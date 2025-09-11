峇里島暴雨成災！半個人淹水裡 藍波老師苦中作樂：旅行就是這麼好玩

印尼度假勝地峇里島近日遭受暴雨侵襲，連續48小時的降雨導致洪水氾濫，部分地區水深達2至3公尺，已造成9人死亡及2人失蹤，災情嚴重。

知名舞蹈教父藍波老師近日正與朋友在峇里島衝浪渡假，恰巧遇上這場暴雨。他在個人臉書粉絲專頁「藍波老師」上分享了一段短影音，並以幽默的語氣向粉絲報平安。他在貼文中表示：「昨晚的一場大雨就變成這樣了，旅行就是如此有趣，安全第一。」提醒台灣旅客出門在外要格外小心。

從影片中可見，藍波老師將背包頂在頭上，涉水逃離淹水區，他無奈地說：「家具都飄出來了，我們真的沒有辦法，把行李放在衣櫥的高處，趕快走出來，因為不知道雨還會不會繼續下。」途中，他苦中作樂地說：「你說好不好玩，旅行就是這麼好玩，會遇到各種事情。」雖然面臨突發狀況，但他仍以輕鬆的態度面對，展現出樂觀精神。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，大家紛紛留言關心藍波老師的安危。「哇很嚴重耶！」、「哇！有點可怕。真的快逃注意安全」、「哇，太可怕！請大家小心，要是更深我肯定不行 (不會游泳)」、「這是飄飄河的模樣？」網友們紛紛表達對藍波老師的關心與祝福。

也有網友以正向態度看待這次突發狀況，表示「一輩子的回憶」、「每場突發狀況都是美好的經驗」、「體驗不同的生活…哈哈」。這些留言展現了大家對旅行的包容與對生活的體悟。

