將有秋颱生成？ 賈新興：觀察下周熱帶擾動發展趨勢

下周天氣可能劇烈轉變？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察AIFS（歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統）預測下周二至下周三於菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢。並觀察歐洲模式，預測21日有受低壓帶偏東北風影響的機率。

近期天氣仍為太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態。賈新興表示，明天，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六，午後桃園以南山區及彰化以南有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周日，午後西半部有零星短暫陣雨。下周一，午後桃園以南有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二清晨，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周三，午後山區有零星短暫陣雨。下周四，午後山區、高屏及宜花有零星短暫陣雨。下周五，午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。下周六，台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地有短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦