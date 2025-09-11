快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

將有秋颱生成？ 賈新興：觀察下周熱帶擾動發展趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近期高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態。明天，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。聯合報系資料照
近期高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態。明天，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。聯合報系資料照

下周天氣可能劇烈轉變？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察AIFS（歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統）預測下周二至下周三於菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢。並觀察歐洲模式，預測21日有受低壓帶偏東北風影響的機率。

近期天氣仍為太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態。賈新興表示，明天，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六，午後桃園以南山區及彰化以南有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周日，午後西半部有零星短暫陣雨。下周一，午後桃園以南有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二清晨，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周三，午後山區有零星短暫陣雨。下周四，午後山區、高屏及宜花有零星短暫陣雨。下周五，午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。下周六，台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地有短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

桃園 賈新興

延伸閱讀

還有颱風？賈新興：觀察下周熱帶擾動發展 下周六可能東北季風影響

周日起午後降雨明顯 賈新興：塔巴颱風最快明晚生成

去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

相關新聞

下周有颱風逼近台灣？ 專家曝關鍵時間點 也有東北季風南下趨勢

今天大環境仍受太平洋高壓影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，各地上午維持晴時多雲天氣，午後配合熱力作用，雲量增多，在...

風災吹出廢棄物問題 環團促調高光電板回收費率、建SOP

丹娜絲風災重創嘉義、台南多個光電場，造成近十四萬片光電板毀損，也出現大量廢光電板堆置待處理的問題。環保團體認為，光電板回...

太平洋高壓今起增強更熱 吳德榮：下周末有2熱帶擾動 各國模式差異大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、雲林縣、台南市、...

峇里島暴雨成災！半個人淹水裡 藍波老師苦中作樂：旅行就是這麼好玩

印尼度假勝地峇里島近日遭受暴雨侵襲，連續48小時的降雨導致洪水氾濫，部分地區水深達2至3公尺，已造成9人死亡及2人失蹤，災情嚴重。

雙北大雨特報 全台熱爆恐飆逾36度高溫

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新北市及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

颱風季下半季將開打 粉專：下周有機會首波東北季風 已有颱風活躍訊號

已經9月仍高溫酷熱，天氣什麼時候轉為秋高氣爽？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。