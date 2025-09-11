快訊

高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

美保守派年輕演說家遭槍擊身亡 川普為他降半旗4天

聽新聞
0:00 / 0:00

下周有颱風逼近台灣？ 專家曝關鍵時間點 也有東北季風南下趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大環境仍受太平洋高壓影響，各地上午維持晴時多雲天氣，午後配合熱力作用，雲量增多，在大台北及各地近山區有短暫陣雨或雷雨，局部也有擴散至平地機會，發生雷雨時須注意較大雨勢出現。本報資料照片
今天大環境仍受太平洋高壓影響，各地上午維持晴時多雲天氣，午後配合熱力作用，雲量增多，在大台北及各地近山區有短暫陣雨或雷雨，局部也有擴散至平地機會，發生雷雨時須注意較大雨勢出現。本報資料照片

今天大環境仍受太平洋高壓影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，各地上午維持晴時多雲天氣，午後配合熱力作用，雲量增多，在大台北及各地近山區有短暫陣雨或雷雨，局部也有擴散至平地機會，發生雷雨時須注意較大雨勢出現。中午時段大台北及西半部局部地區有35度左右高溫，外出要攜帶雨具、多補充水分，防範熱傷害。

明後兩天維持高壓邊緣偏東到東南風影響，各地上午天氣仍為晴時多雲，不過，薛皓天表示，因海峽大致為西南風，西半部局部在晨間有短暫陣雨機會，午後降雨大至集中在山區，大台北地區也有短暫陣雨或雷雨。持續要注意大台北及西半部局部有36度左右高溫。

薛皓天表示，至下周二台灣維持高壓邊緣東南到偏東風環境，各地維持類似的天氣型態，注意午後雷陣雨及36度左右高溫。

下周三高壓稍減弱東退，薛皓天表示，南方在南海至關島一帶逐漸有熱帶擾動在發展，導致低壓帶北抬帶來南方水氣，環境上大致為偏東風，在迎風面東半部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘各地為多雲時晴天氣，午後東半部、山區及西半部近山區局部有雷陣雨機會。受東風沉降作用，在大台北及西半部局部有36度或以上高溫。

至於AI預報上在菲東至關島一帶海面有熱帶系統發展，並有形成颱風機會，薛皓天表示，所以下周中後期天氣變數仍高，因高壓有略東退，加上東風波偏強，在太平洋面就有颱風發展機會。目前幾報AI模式預報看法落差不大，都有趨近台灣機會，在下周一前後可觀察是否有熱帶擾動發展情況。下周三在該系統東側仍有另一熱帶擾動發展，其路徑也有接近台灣機會，不過要到9月底才有機會接近。

薛皓天表示，在傳統數值預報模式中，要20日左右，在菲東至關島一帶有大低壓槽形成，槽內也有熱帶擾動發展，後續路徑與AI模式第二個系統類似，且在下周末北方也有東北季風南下的趨勢。究竟是北方的東北季風南下，或是受颱風影響的不確定性都高，不過目前對於下周中後期至9月底時間甚遠，模式預報仍有調整空間。

目前逐漸接近季節轉換期間，但薛皓天表示，仍處於颱風好發期，要多觀察洋面的熱帶擾動發展，是否會接近或影響台灣。本周天氣相對穩定，後續天氣系統多變，持續追蹤最新氣象資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中午時段大台北及西半部局部地區有35度左右高溫，外出要攜帶雨具、多補充水分，防範熱傷害。本報資料照片
中午時段大台北及西半部局部地區有35度左右高溫，外出要攜帶雨具、多補充水分，防範熱傷害。本報資料照片

高溫

延伸閱讀

颱風季下半季將開打 粉專：下周有機會首波東北季風 已有颱風活躍訊號

台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

台南後壁排水護岸遭颱風毀損 技師勘驗有按圖施工

颱風暫時熄火原因曝 專家估入秋首波東北季風這天報到

相關新聞

下周有颱風逼近台灣？ 專家曝關鍵時間點 也有東北季風南下趨勢

今天大環境仍受太平洋高壓影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，各地上午維持晴時多雲天氣，午後配合熱力作用，雲量增多，在...

風災吹出廢棄物問題 環團促調高光電板回收費率、建SOP

丹娜絲風災重創嘉義、台南多個光電場，造成近十四萬片光電板毀損，也出現大量廢光電板堆置待處理的問題。環保團體認為，光電板回...

超高齡元年高峰會 提「反老歧視」

獨居老年人愈來愈多，主計總處推估全台非弱勢獨居長輩（六十五歲以上）高達七十萬人，身體健康，且具有不錯的經濟、社交能力。但...

雙北大雨特報 全台熱爆恐飆逾36度高溫

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新北市及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

颱風季下半季將開打 粉專：下周有機會首波東北季風 已有颱風活躍訊號

已經9月仍高溫酷熱，天氣什麼時候轉為秋高氣爽？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads...

將有秋颱生成？ 賈新興：觀察下周熱帶擾動發展趨勢

下周天氣可能劇烈轉變？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。