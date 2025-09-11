下周有颱風逼近台灣？ 專家曝關鍵時間點 也有東北季風南下趨勢

今天大環境仍受太平洋高壓影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，各地上午維持晴時多雲天氣，午後配合熱力作用，雲量增多，在大台北及各地近山區有短暫陣雨或雷雨，局部也有擴散至平地機會，發生雷雨時須注意較大雨勢出現。中午時段大台北及西半部局部地區有35度左右高溫，外出要攜帶雨具、多補充水分，防範熱傷害。

明後兩天維持高壓邊緣偏東到東南風影響，各地上午天氣仍為晴時多雲，不過，薛皓天表示，因海峽大致為西南風，西半部局部在晨間有短暫陣雨機會，午後降雨大至集中在山區，大台北地區也有短暫陣雨或雷雨。持續要注意大台北及西半部局部有36度左右高溫。

薛皓天表示，至下周二台灣維持高壓邊緣東南到偏東風環境，各地維持類似的天氣型態，注意午後雷陣雨及36度左右高溫。

下周三高壓稍減弱東退，薛皓天表示，南方在南海至關島一帶逐漸有熱帶擾動在發展，導致低壓帶北抬帶來南方水氣，環境上大致為偏東風，在迎風面東半部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘各地為多雲時晴天氣，午後東半部、山區及西半部近山區局部有雷陣雨機會。受東風沉降作用，在大台北及西半部局部有36度或以上高溫。

至於AI預報上在菲東至關島一帶海面有熱帶系統發展，並有形成颱風機會，薛皓天表示，所以下周中後期天氣變數仍高，因高壓有略東退，加上東風波偏強，在太平洋面就有颱風發展機會。目前幾報AI模式預報看法落差不大，都有趨近台灣機會，在下周一前後可觀察是否有熱帶擾動發展情況。下周三在該系統東側仍有另一熱帶擾動發展，其路徑也有接近台灣機會，不過要到9月底才有機會接近。

薛皓天表示，在傳統數值預報模式中，要20日左右，在菲東至關島一帶有大低壓槽形成，槽內也有熱帶擾動發展，後續路徑與AI模式第二個系統類似，且在下周末北方也有東北季風南下的趨勢。究竟是北方的東北季風南下，或是受颱風影響的不確定性都高，不過目前對於下周中後期至9月底時間甚遠，模式預報仍有調整空間。

目前逐漸接近季節轉換期間，但薛皓天表示，仍處於颱風好發期，要多觀察洋面的熱帶擾動發展，是否會接近或影響台灣。本周天氣相對穩定，後續天氣系統多變，持續追蹤最新氣象資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

