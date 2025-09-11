颱風季下半季將開打 粉專：下周有機會首波東北季風 已有颱風活躍訊號
已經9月仍高溫酷熱，天氣什麼時候轉為秋高氣爽？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，今天太平洋高壓歸位，午後雷雨全面回縮到山區，平地除了晴朗外，會有好幾天上看35度。不過，下周太平洋高壓減弱，「是有機會迎來今年首波東北季風」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但強烈建議「不要過度期待」，以往的經驗，第一波通常是有風、但不多，目前預報看也是如此，高溫會稍降，但要掉到涼涼十幾度的秋季，是完全不可能的。
最需要關注的是，「2025颱風季的下半季，即將開打」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓減弱、把空間讓出來，所以光是現在，預報就已經有颱風活躍的訊號出現了，9月下旬會很需要注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
