雙北大雨特報 全台熱爆恐飆逾36度高溫

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新北市及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天各地大多為多雲到晴，氣象署說，中午過後在西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，留意午後天氣變化，外出建議攜帶雨具以備不時之需；各地高溫約32至35度，其中在大台北、中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬、多補充水分。澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門多雲短暫陣雨，氣溫27至32度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫27至32度。

明天至周六各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

周日至下周二各地為多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍微縮小，大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二風向轉為東南風，迎風面東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

下周三環境轉偏東風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六環境偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周五、下周六北部地區亦有零星短暫陣雨。

