台電都說不會爆炸 環團促重新評估四接
高雄興達火力發電廠前天晚間發生爆炸起火，環保團體表示，興達天然氣洩漏爆炸事件，是台灣大燃氣時代的一大工安警訊，燃氣設施也非台電宣傳的那麼安全，應馬上停工總檢討。
台灣健康空氣行動聯盟表示，本次事件是台灣燃氣電力大規模擴張、我國進入大燃氣時代發生的第一起燃氣電廠爆炸公安事件。發現天然氣洩漏的第一時間，就必須緊急疏散民眾，顯見這次興達天然氣管線洩漏事件暴露台電末梢神經無感，應變遲鈍，並未優先體恤關注附近居民的健康風險。
台健空盟指出，我國去年以來北中南燃氣設施大擴張，基隆外木山行動小組反對第四天然氣接收站興建理由之一，就是其鄰近軍防要塞，一旦發生戰爭就可能成為攻擊目標的國防安全疑慮。去年光速通過環評的中火燃氣開發案，居民不滿中油已在當地蓋了六座儲氣槽，另有兩座興建中，未來還將有新的擴張規畫；中火二期燃氣開發又將增設四座天然氣儲槽，顯然無力抵擋大燃氣擴張的官方意志。
守護外木山行動小組召集人王醒之表示，本次爆炸暴露燃氣發電廠從規畫、施工到試運轉，整個環節中可能存在的系統性與管理面的缺陷，這把火更燒出了台電安全評估的漏洞，這場事故必須被視為對協和四接案的嚴厲警告，要求應重新評估協和四接的更新改建案。
台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，過去民間質疑協和四接的安全問題時，台電總以ＬＮＧ極低溫不會自燃或爆炸回應，但這次興達燃氣電廠全新的燃氣機組的爆炸事故證明，燃氣設施確有爆炸風險，並非台電宣傳的那麼安全。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言