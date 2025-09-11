聽新聞
台大醫院婦產部 2狼醫懲戒定案

聯合報／ 記者林佳彣林琮恩／台北報導

台大醫院婦產部前主任陳思原被控性騷多名女同事、前住院醫師黃信穎因性侵女病患被判刑三年。台北市衛生局公告醫師懲戒委員會決議結果，決議廢止黃信穎執業執照，陳思原停業三個月，兩人未聲請覆審，懲戒確定。

對此，台大院方表示，二名醫師均已不在台大執業，尊重台北市衛生局及醫師懲戒委員會決議，對外界批評指教，虛心處理。這二件驚動社會的案件發生後，院方積極強化內部性平相關事件處置流程，逐一審視並精進各環節，持續努力進步。

北市衛生局醫師懲戒決議書指出，一九八八年至二○二四年陳思原執業登記在台大醫院，對多名女性同事摸手、摟抱等性騷擾行為，醫院調查結果認定成立，陳違背醫學倫理，依醫師法移付懲戒，醫師懲戒委員會決議，處停業三個月，命於一年內接受性平、醫學倫理各十學分。

黃信穎部分，醫師懲戒決議書指出，二○二一年六月為台大醫院婦產部第三年住院醫師，負責值勤急診。Ａ女當時就診留院觀察，黃在急診值班以需身體檢查為由，在無任何護理師陪同下，對該女性交得逞。本案經台大醫院性騷擾防治及申訴處理委員會評議決定「性騷擾成立」，認定涉及醫師法第二十五條第四款執行業務違背醫學倫理情形，依法移付懲戒；台北地院依機會性交罪名判處有期徒刑三年。

黃信穎陳述意見書稱，一審完全未採納他「並無侵犯」答辯，以及還原當時醫病情境，僅依對方片面之詞重判，媒體網路全面對他人格抹殺，現須靠精神藥物治療，甚為冤屈。

決議書指出，黃信穎一審判決後提上訴，刑事部分尚未定讞。但審議認定黃的行為違反醫師法，醫師懲戒委員會決議廢止執業執照，命於一年內接受繼續教育，包含性平十學分、醫學倫理廿學分。

衛生局醫事管理科長吳岱穎說，陳思原、黃信穎均未聲請覆審，其中黃信穎被廢照一年，因未被廢止醫師證書，一年後仍可憑醫師證書重新申請執照登記，無須再考照；若有醫療院所要聘用或當事人復業可依法申請，前提須完成繼續教育學分。

