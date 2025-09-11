防兒少性剝削 衛福部開始研發AI巡網

兒少性剝削通報案件數逐年增，今年估超過四千件，原本主要樣態為雛妓、坐檯陪酒、對價性交，最近幾年則以網路性影像剝削為主，比率達八成六。衛福部保護司表示，正著手研發ＡＩ主動巡網系統。

今年為「兒少性剝削防制條例」立法卅周年，台灣展翅協會昨舉辦「二○二五兒少性剝削國際研討會」，學者表示，現行部分兒少保護相關表單仍沿用成人家暴案件，稱施行兒少性剝削者為「相對人」，呼籲停止「責難兒少被害人的語言」，將相對人正名為「加害人」。

東吳大學社工系主任廖美蓮表示，如果將「加害人」稱為「相對人」，容易導致兒少誤認自己是導致案件發生原因，且有淡化加害者應負刑事責任等疑慮，呼籲應將成年「相對人」回歸「加害者」稱呼，未成年加害者則用行為人或嫌疑人稱呼。

此外，在現行社政體系中，將兒少性剝削個案歸類於性侵害相關案件處置，但多名專家建議，應將相關案件定義為兒少保護案件。對此，展翅協會副理事長李麗芬說，依兒少權法第四十九條，所有兒少都被視為保護對象，社政體系講求專業分工，但只要有利於兒少資源，不同體系間都可彼此運用。

孩子遭受網路世界性影像剝削，許多家長直接責怪兒少就是喜歡上網，對此，台灣展翅協會處長陳怡瑾表示，發生兒少性剝削事件後，家長及外界不該責怪兒少，建議受害兒童的家長也應接受輔導。

衛福部保護司推估，今年我國兒少性剝削通報個案將超過四千例，樣態以性影像剝削為主。副司長郭采榕表示，正著手兒少性剝削條例修法，加重刑責。另與廠商簽約，著手研發ＡＩ主動巡網系統，盼找出更多潛在兒少性剝削被害者。

