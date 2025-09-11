防兒少性剝削 衛福部開始研發AI巡網
兒少性剝削通報案件數逐年增，今年估超過四千件，原本主要樣態為雛妓、坐檯陪酒、對價性交，最近幾年則以網路性影像剝削為主，比率達八成六。衛福部保護司表示，正著手研發ＡＩ主動巡網系統。
今年為「兒少性剝削防制條例」立法卅周年，台灣展翅協會昨舉辦「二○二五兒少性剝削國際研討會」，學者表示，現行部分兒少保護相關表單仍沿用成人家暴案件，稱施行兒少性剝削者為「相對人」，呼籲停止「責難兒少被害人的語言」，將相對人正名為「加害人」。
東吳大學社工系主任廖美蓮表示，如果將「加害人」稱為「相對人」，容易導致兒少誤認自己是導致案件發生原因，且有淡化加害者應負刑事責任等疑慮，呼籲應將成年「相對人」回歸「加害者」稱呼，未成年加害者則用行為人或嫌疑人稱呼。
此外，在現行社政體系中，將兒少性剝削個案歸類於性侵害相關案件處置，但多名專家建議，應將相關案件定義為兒少保護案件。對此，展翅協會副理事長李麗芬說，依兒少權法第四十九條，所有兒少都被視為保護對象，社政體系講求專業分工，但只要有利於兒少資源，不同體系間都可彼此運用。
孩子遭受網路世界性影像剝削，許多家長直接責怪兒少就是喜歡上網，對此，台灣展翅協會處長陳怡瑾表示，發生兒少性剝削事件後，家長及外界不該責怪兒少，建議受害兒童的家長也應接受輔導。
衛福部保護司推估，今年我國兒少性剝削通報個案將超過四千例，樣態以性影像剝削為主。副司長郭采榕表示，正著手兒少性剝削條例修法，加重刑責。另與廠商簽約，著手研發ＡＩ主動巡網系統，盼找出更多潛在兒少性剝削被害者。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言