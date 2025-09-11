聽新聞
統一超 打造低碳綠色供應鏈

聯合報／ 記者林海／台北報導
二○二五亞太永續博覽會今登場，統一超展區今年以「綠。能 運轉」為主題參展。圖／統一超提供
亞洲最大永續嘉年華今天在台北世貿一館正式登場，統一超商今年集結旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達、統一資訊共同策展，以「7-ELEVEN綠。能 運轉」為主軸，打造沉浸式展覽，呈現超商通路如何攜手供應鏈實踐低碳生活，更首度公開零售通路新世代節能物流，展現品牌永續綠實力，也是展場內最大規模永續企業品牌展區。

統一超表示，持續從超商本業推動綠色永續，自二○二一年起成立「減碳、減塑、惜食、永續採購」四大永續專案小組，藉由全台超過七千一百家門市與消費者共同實踐綠色消費，並攜手關係企業建構永續生態圈。

統一超說，今年展區以「綠。能 運轉」為主題，結合米食未來市，展現由永續採購、智慧物流到低碳商品的永續產業鏈，並首度公開超商領先業界導入的物流自動化設備及創新門市友善服務，包括「收銀結帳友善椅」、「智能平板」皆搬到展區，帶給民眾身歷其境的體驗過程。

此外，本次展區也以領先業界的高自動化智能物流設備，現場打造簡易版裝置，讓民眾可親自體驗物流中心揀貨流程，首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃描商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞，快速又省力。展場現場更搭配以回收、殘餘木料加壓而成的「低碳排棧板」，大幅度降低碳排放量，展現物流的減碳行動力。

永續 低碳 統一超 綠色消費

