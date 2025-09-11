統一超 打造低碳綠色供應鏈
亞洲最大永續嘉年華今天在台北世貿一館正式登場，統一超商今年集結旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達、統一資訊共同策展，以「7-ELEVEN綠。能 運轉」為主軸，打造沉浸式展覽，呈現超商通路如何攜手供應鏈實踐低碳生活，更首度公開零售通路新世代節能物流，展現品牌永續綠實力，也是展場內最大規模永續企業品牌展區。
統一超表示，持續從超商本業推動綠色永續，自二○二一年起成立「減碳、減塑、惜食、永續採購」四大永續專案小組，藉由全台超過七千一百家門市與消費者共同實踐綠色消費，並攜手關係企業建構永續生態圈。
統一超說，今年展區以「綠。能 運轉」為主題，結合米食未來市，展現由永續採購、智慧物流到低碳商品的永續產業鏈，並首度公開超商領先業界導入的物流自動化設備及創新門市友善服務，包括「收銀結帳友善椅」、「智能平板」皆搬到展區，帶給民眾身歷其境的體驗過程。
此外，本次展區也以領先業界的高自動化智能物流設備，現場打造簡易版裝置，讓民眾可親自體驗物流中心揀貨流程，首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃描商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞，快速又省力。展場現場更搭配以回收、殘餘木料加壓而成的「低碳排棧板」，大幅度降低碳排放量，展現物流的減碳行動力。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言