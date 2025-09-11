聽新聞
0:00 / 0:00

外傭聘僱放寬惹議 勞動部評估中

聯合報／ 記者林麗玉葉冠妤／台北報導

賴清德總統提出放寬聘外傭條件，只要有一個孩子的家庭也能聘外籍幫傭，挨批「找錯解方」。台灣基進北市黨部主委、醫師吳欣岱昨感嘆，鬆綁外籍幫傭，以釋出婦女勞動力的邏輯，形同預設女性等於家務勞動的負責人，只是加重女性刻板印象，並未貼合現實。

吳欣岱舉例，國科會研究員林凱衡曾分析，二○二二年台灣移工占勞動力百分之六點一，高於日本百分之二點六、南韓百分之一點三；但台灣女性勞參率百分之五十一點八，卻低於日本百分之五十四點八、南韓百分之五十五點六。

進一步比較香港與新加坡，香港移工比率百分之九、女性勞參率百分之五十二點二，和台灣差不多；新加坡外籍勞工比例百分之卅五點一，女性勞參率百分之六十二點六，看似提高了，但二○二三年生育率卻只有○點九七，遠低於台灣。

吳欣岱表示，從上述數據可得知，即使增加外籍幫傭，也不會讓女性更願意回到職場、更願意生小孩，反而可能加重階級剝削。再者，將家務責任外包給移工，也無法改變女性被視為家庭主要照顧者等結構性問題。

「內閣需要女性視角」，吳欣岱說，缺乏女性觀點的政策容易把「釋放女性勞動力」變成「把女性困在家務的角色」，最後不僅未給人幸福，反而加重女性刻板印象的壓力。

勞動部部長洪申翰昨受訪時解釋，賴總統的出發點是希望降低家務照顧者的負擔，這也是行政部門重視的方向。目前該政策進入整體評估階段，包括育兒家庭需求、衝擊本國人就業機會等因素都將納入考量，而勞動部會多聆聽各界意見。

延伸閱讀

總統拋「1孩可聘外傭」挨罵 洪申翰：評估中將多聽各界意見

彈性育嬰假115年上路 洪申翰：更有利企業留才

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

行政院拍板育嬰留停可「申請單日」 軍公教也適用

相關新聞

1千玩廈門？ 金門爆旅遊團強迫消費

金門楊姓女子控訴父親的金廈之旅變「驚嚇之旅」，參加廈門4天3夜千元旅遊團，最後一天被關在特產店強迫消費，全程手機無信號，...

盡早治療攝護腺 享受「順暢」人生

72歲李先生有糖尿病、高血壓、冠心症等疾病，即便早晚頻尿也不在意，一次因心臟問題住院，期間他抱怨長期頻尿、小便困難且漏尿...

健康你我他／日日健身健腦 97歲樂此不疲

我於72歲退休，和家人討論此後生活，要健康快樂度過餘生。

異位性皮膚炎 約3成病人試過偏方

9月14日是異位性皮膚炎日，異位性皮膚炎病友協會歷經2年調查，發現三分之一病友為求疾病根治，曾經嘗試「另類療法」。異位性...

健康主題館／腎友血液透析32年 見證健保30載

「當年朋友一聽到我要洗腎，都覺得可能沒辦法了，誰知道現在每周我都騎機車來洗腎。」在台南懷仁內科診所洗腎的王大哥是資深腎友...

滿80歲免評聘外看 逾3千人申請

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部統計，截至八月廿九日，整體聘僱外看申請案量約一萬六千多件，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。