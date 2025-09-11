外傭聘僱放寬惹議 勞動部評估中

賴清德總統提出放寬聘外傭條件，只要有一個孩子的家庭也能聘外籍幫傭，挨批「找錯解方」。台灣基進北市黨部主委、醫師吳欣岱昨感嘆，鬆綁外籍幫傭，以釋出婦女勞動力的邏輯，形同預設女性等於家務勞動的負責人，只是加重女性刻板印象，並未貼合現實。

吳欣岱舉例，國科會研究員林凱衡曾分析，二○二二年台灣移工占勞動力百分之六點一，高於日本百分之二點六、南韓百分之一點三；但台灣女性勞參率百分之五十一點八，卻低於日本百分之五十四點八、南韓百分之五十五點六。

進一步比較香港與新加坡，香港移工比率百分之九、女性勞參率百分之五十二點二，和台灣差不多；新加坡外籍勞工比例百分之卅五點一，女性勞參率百分之六十二點六，看似提高了，但二○二三年生育率卻只有○點九七，遠低於台灣。

吳欣岱表示，從上述數據可得知，即使增加外籍幫傭，也不會讓女性更願意回到職場、更願意生小孩，反而可能加重階級剝削。再者，將家務責任外包給移工，也無法改變女性被視為家庭主要照顧者等結構性問題。

「內閣需要女性視角」，吳欣岱說，缺乏女性觀點的政策容易把「釋放女性勞動力」變成「把女性困在家務的角色」，最後不僅未給人幸福，反而加重女性刻板印象的壓力。

勞動部部長洪申翰昨受訪時解釋，賴總統的出發點是希望降低家務照顧者的負擔，這也是行政部門重視的方向。目前該政策進入整體評估階段，包括育兒家庭需求、衝擊本國人就業機會等因素都將納入考量，而勞動部會多聆聽各界意見。

