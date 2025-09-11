亞太永續博覽會聚焦生態圈 即起3天在世貿

二○二五亞太永續博覽會今天開始，一連三天在台北世貿展覽一館登場。今年特色是設置落實永續夥伴關係的「生態圈」專區，預計吸引五萬人次。全台首輛電動捐血巴士也將駛入會場，讓捐血車結合減碳。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，這是第四年舉辦亞太永續博覽會，回首第一年舉辦時僅占世貿展覽館一隅，今年已擴大為世貿一館全區。各參展單位可藉由永續創新展示與民眾溝通，也尋求跨域合作或結盟機會。

「生態圈」區是由各產業龍頭率領所屬成員或跨域合作夥伴共同參展，例如統一超商結合統一速達、悠旅生活、統一資訊等關係企業，從永續採購通路，推動全民綠生活。全聯福利中心近年專注永續農業、推動循環減塑，會中展示從農場到餐桌，食物從生產到消費的永續生態圈。

台灣永續能源研究基金會副秘書長李勁逸指出，博覽會規畫五大主題導覽路線，包括走訪產業龍頭與關鍵技術的「跨界產業永續力」，聚焦建築與生活的活在永續「Living with Sustainability」，創新技術與綠色金融的「淨零解方實踐」，涵蓋教育與醫療的「社會永續藍圖」以及展示永續核心成果的「邁向變革的力量」。

現場並舉辦多場論壇，請來台積電、SGS、CSRone、TVBS、阿瘦皮鞋、環境部、台北醫學大學、塑膠中心等企業機構，分享永續實踐與前瞻思維。

台灣血液基金會也將全台首輛電動捐血巴士駛入會場，邀請參觀民眾捐血。相較於傳統燃油捐血車，電動捐血車約減少百分之五十的碳排量，還具備無噪音、零廢氣等優點。

民眾可以上網登錄後免費入場，網址https://www.accupass.com/go/20254thSDGASIA

