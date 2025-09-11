聽新聞
0:00 / 0:00

亞太永續博覽會聚焦生態圈 即起3天在世貿

聯合報／ 記者徐柏棻／台北報導

二○二五亞太永續博覽會今天開始，一連三天在台北世貿展覽一館登場。今年特色是設置落實永續夥伴關係的「生態圈」專區，預計吸引五萬人次。全台首輛電動捐血巴士也將駛入會場，讓捐血車結合減碳。  

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，這是第四年舉辦亞太永續博覽會，回首第一年舉辦時僅占世貿展覽館一隅，今年已擴大為世貿一館全區。各參展單位可藉由永續創新展示與民眾溝通，也尋求跨域合作或結盟機會。

「生態圈」區是由各產業龍頭率領所屬成員或跨域合作夥伴共同參展，例如統一超商結合統一速達、悠旅生活、統一資訊等關係企業，從永續採購通路，推動全民綠生活。全聯福利中心近年專注永續農業、推動循環減塑，會中展示從農場到餐桌，食物從生產到消費的永續生態圈。

台灣永續能源研究基金會副秘書長李勁逸指出，博覽會規畫五大主題導覽路線，包括走訪產業龍頭與關鍵技術的「跨界產業永續力」，聚焦建築與生活的活在永續「Living with Sustainability」，創新技術與綠色金融的「淨零解方實踐」，涵蓋教育與醫療的「社會永續藍圖」以及展示永續核心成果的「邁向變革的力量」。

現場並舉辦多場論壇，請來台積電、SGS、CSRone、TVBS、阿瘦皮鞋、環境部、台北醫學大學、塑膠中心等企業機構，分享永續實踐與前瞻思維。

台灣血液基金會也將全台首輛電動捐血巴士駛入會場，邀請參觀民眾捐血。相較於傳統燃油捐血車，電動捐血車約減少百分之五十的碳排量，還具備無噪音、零廢氣等優點。

民眾可以上網登錄後免費入場，網址https://www.accupass.com/go/20254thSDGASIA

永續 電動車

延伸閱讀

家樂福宣布加入 OPENPOINT 生態圈 會員消費全面累積點數

最熱血董座！吳春山見血暈針連24年…農曆7月辦捐血共募1.8萬袋血

中阿博覽會 意向簽約超過千億元

廣州博覽會 意向簽約400億人民幣

相關新聞

1千玩廈門？ 金門爆旅遊團強迫消費

金門楊姓女子控訴父親的金廈之旅變「驚嚇之旅」，參加廈門4天3夜千元旅遊團，最後一天被關在特產店強迫消費，全程手機無信號，...

盡早治療攝護腺 享受「順暢」人生

72歲李先生有糖尿病、高血壓、冠心症等疾病，即便早晚頻尿也不在意，一次因心臟問題住院，期間他抱怨長期頻尿、小便困難且漏尿...

健康你我他／日日健身健腦 97歲樂此不疲

我於72歲退休，和家人討論此後生活，要健康快樂度過餘生。

異位性皮膚炎 約3成病人試過偏方

9月14日是異位性皮膚炎日，異位性皮膚炎病友協會歷經2年調查，發現三分之一病友為求疾病根治，曾經嘗試「另類療法」。異位性...

健康主題館／腎友血液透析32年 見證健保30載

「當年朋友一聽到我要洗腎，都覺得可能沒辦法了，誰知道現在每周我都騎機車來洗腎。」在台南懷仁內科診所洗腎的王大哥是資深腎友...

滿80歲免評聘外看 逾3千人申請

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部統計，截至八月廿九日，整體聘僱外看申請案量約一萬六千多件，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。